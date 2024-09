Union Mitterkirchen siegt nach spannendem Schlussspurt gegen ATSV Neuzeug

Details Sonntag, 22. September 2024 11:22

In einem intensiven Bezirksliga Ost Spiel setzte sich die Union Mitterkirchen in der 6. Runde knapp mit 2:1 gegen den ATSV Neuzeug durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel im zweiten Durchgang an Fahrt auf, wobei beide Mannschaften sich nichts schenkten. Den entscheidenden Treffer erzielte Paul Haslinger in der Nachspielzeit, was die Zuschauer in Ekstase versetzte.

Erste Halbzeit: Kampf und Krampf

Die Partie zwischen der Union Mitterkirchen und den Neuzeugern begann ruhig. Beide Mannschaften taten sich schwer, klare Chancen herauszuspielen. Der Spielaufbau war geprägt von langen Bällen, die häufig ins Leere gingen. Bereits zur Halbzeit war klar, dass hier kein technisch hochwertiges Spiel zu erwarten war.

Gelegenheiten blieben in der ersten Hälfte Mangelware. Die Union Mitterkirchen schaffte es zwar, einige Offensivaktionen zu starten, doch der letzte Pass fehlte oft. Auch die Neuzeuger konnten kaum nennenswerte Torchancen verzeichnen. Es ging somit mit einem 0:0 in die Kabinen, und die Hoffnung auf Besserung lag ganz auf dem zweiten Durchgang.

Zweite Halbzeit: Dramatik pur und Last-Minute-Siegtreffer

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, sorgten die Neuzeuger für einen Paukenschlag. In der 47. Minute erzielte Thomas Popp das 0:1 für die Gäste, nachdem die Heimmannschaft unaufmerksam aus der Kabine gekommen war. Doch die Union Mitterkirchen ließ sich nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich.

In der 53. Minute wurde der Druck belohnt: Fabian Brunner verwandelte einen Elfmeter sicher zum 1:1. Das Spiel wurde danach zunehmend hektischer und von vielen Abspielfehlern geprägt.

In der Schlussphase drehte die Union Mitterkirchen noch einmal richtig auf. Zwischen der 74. und 78. Minute hatten sie mehrere hochkarätige Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Besonders eine 100-prozentige Chance, bei der der Ball im 1-gegen-1 weit übers Tor geschossen wurde, ließ die Fans verzweifeln.

Die Entscheidung fiel dann in der Nachspielzeit. Nach einem Steilpass in die Tiefe verwandelte Paul Haslinger in der 90. Minute zum umjubelten 2:1. Dieser Treffer setzte dem spannenden Spiel ein würdiges Ende. Die Union Mitterkirchen verteidigte das Ergebnis in den verbleibenden Minuten souverän und der Schiedsrichter beendete die Partie kurz darauf.

Am Ende jubelte die Union Mitterkirchen über einen hart erkämpften Sieg. Der ATSV Neuzeug konnte trotz eines guten Kampfes nicht punkten und muss die Heimreise ohne Zähler antreten. Das Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt – Spannung bis zur letzten Minute inklusive.

Bezirksliga Ost: Mitterkirchen : Neuzeug - 2:1 (0:0)

95 Paul Haslinger 2:1

53 Fabian Brunner 1:1

47 Thomas Popp 0:1

