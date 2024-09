Zurück auf der Tabellenspitze: BW Linz Amateure überrollen SK Amateure Steyr mit 4:0

Details Sonntag, 22. September 2024 17:14

Die BW Linz Amateure haben in der 6. Runde der Bezirksliga Ost ein klares Zeichen gesetzt. Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die SK Amateure Steyr bewiesen die Blau-Weißen ihre Stärke auf dem Platz. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Spielgeschehen und ließen den Gästen keine Chance. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Mario Kvesa, der gleich zweimal ins Netz traf.

Blitzstart der BW Linz Amateure

Die Partie begann sofort mit einem Paukenschlag. Keine Zeit zum Abtasten – das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Nach einem Foul an Eldin Midzic im Strafraum gab es direkt Elfmeter für die Hausherren, den Mario Kvesa souverän verwandeln konnte (1.). Ein Traumstart für die Hausherren, der die SK Amateure Steyr sichtlich aus dem Konzept brachte. Die Gäste waren auch in der Folgephase über weite Strecken völlig überfordert mit dem schnellen Angriffsspiel der Linzer, die sich einige gute Chancen herausspielen konnten. Die BW Linz Amateure drückten so weiter und zeigten sich spielerisch deutlich überlegen. In der 28. Minute durfte man dann ein weiteres mal jubeln. Diesmal stand Dusan Zuza nach einem Eckball goldrichtig und drückte das Spielgerät über die Linie. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Steyr Amateure chancenlos

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht wesentlich. Die Blau-Weißen dominierten weiterhin das Geschehen und ließen den Gästen kaum Raum für Entfaltung. Die SK Amateure Steyr konnten nur selten gefährlich werden und fanden kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der BW Linz Amateure.

In der 80. Minute war es Laurenz Heigl, der für die verdiente Vorentscheidung sorgte – es war der erste Treffer für den Youngstar. Die Steyr Amateure hatten dem nichts entgegenzusetzen und mussten sich mit der Rolle des Zuschauers begnügen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Mario Kvesa, der in der 90. Minute seinen zweiten Elfmeter-Treffer des Tages erzielte und das Endergebnis auf 4:0 stellte. Mit diesem Tor krönte er seine starke Leistung und machte den Sieg der Blau-Weißen perfekt. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, und die BW Linz Amateure konnten einen verdienten Heimsieg feiern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BW Linz Amateure an diesem Tag in allen Belangen überlegen waren und die SK Amateure Steyr keine Chance ließen. Mit dieser beeindruckenden Vorstellung festigten die Blau-Weißen ihre Position in der Tabelle und zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter BW Linz Amateure):

„Wir wussten, dass wir gegen einen tiefstehenden Gegner spielen, der auch körperbetont herangeht. Was wir ein wenig vermissen haben lassen, war mit dem Nachdruck zu spielen, den wir in der ersten Halbzeit an den Tag gelegt haben. Dann macht man auch mehr Tore in diesem Spiel, das müssen die Jungen aber noch lernen."

Die Besten BW Amateure: Dusan Zuza, Amer Music, Anes Avdic

Bezirksliga Ost: BW Linz Amateure : Am. Steyr - 4:0 (2:0)

92 Mario Kvesa 4:0

80 Laurenz Heigl 3:0

28 Dusan Zuza 2:0

1 Mario Kvesa 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.