SC St. Valentin triumphiert in packendem Bezirksliga-Derby gegen ASV Haidershofen-Behamberg

Der SC St. Valentin setzte sich in einem intensiven und körperbetonten Derby der Bezirksliga Ost gegen den ASV Haidershofen-Behamberg mit 4:1 durch. Trotz eines frühen Rückstands zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung und sicherten sich mit diesem Sieg vorerst die Tabellenführung. Besonders in der zweiten Halbzeit dominierten die St. Valentiner das Geschehen und ließen dem Gegner kaum Chancen.

Früher Schock und schnelle Antwort

Schon kurz nach Spielbeginn gelang den Gästen aus Haidershofen-Behamberg der frühe Führungstreffer. Nach einem Fehler des Heimtorwarts Leutgeb konnte Anes Mahmic in der vierten Minute den Ball abblocken und ins Tor der St. Valentiner befördern. Anschließend musste der Valentiner Keeper für knapp zehn Minuten behandelt werden, weil er beim Zusammenprall wohl Mahmic Schuhsohle abbekommen hatte, anschließend ging es aber weiter für den Rückhalt der Hausherren. Der frühe Rückstand entmutigte die Gastgeber keineswegs. Sie antworteten mit wütenden Angriffen und versuchten, schnell den Ausgleich zu erzielen.

In der 20. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Thomas Schlager traf zum 1:1 für den SC St. Valentin. Ein unglücklicher Ballverlust von Tobias Pfaffeneder führte zu einer Steilvorlage für Ivan Leovac, dessen Querpass Thomas Schlager mühelos verwerten konnte. Die Gastgeber waren nun beflügelt und setzten die Gäste weiter unter Druck.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause beim 1:1. Ein besonders erwähnenswerter Moment war der Distanzschuss von Ronald Hammerschmid, der knapp über das Tor der Gastgeber ging.

Überlegenheit und Traumtore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die St. Valentiner mit noch mehr Entschlossenheit aus der Kabine und legten einen Blitzstart hin. In der 49. Minute brachte Ben Ugochukwu Obi den SC St. Valentin mit 2:1 in Führung. Nach einem Eckball stach er den Ball über die Linie – ein eher glücklicher Treffer, aber dennoch ein wichtiger. Nur eine Minute später erhöhte Sebastian Gschnaidtner auf 3:1. Er verwandelte eine Vorlage mit einem präzisen Schuss ins linke Eck, bei dem Torwart Brandstetter keine Chance hatte.

Die Haidershofner versuchten, sich zurückzukämpfen, doch die St. Valentiner Verteidigung stand sicher. In der 61. Minute versuchte es Mahmic mit einem Freistoß, doch der Heimgoalie parierte souverän. Die Gastgeber blieben die dominierende Mannschaft und ließen kaum noch nennenswerte Chancen für die Gäste zu.

In der 82. Minute setzte Furkan Yigit den Schlusspunkt und erzielte das 4:1 für den SC St. Valentin. Nach einem Einwurf nahm er den Ball volley und traf zunächst die Stange, bevor der Ball ins Netz ging – ein echtes Traumtor, das die Überlegenheit der Gastgeber in der zweiten Halbzeit unterstrich.

Der ASV Haidershofen-Behamberg konnte in der Schlussphase nicht mehr entscheidend reagieren, und so endete die Partie nach 96 Minuten mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SC St. Valentin. Der Sieg war vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit der St. Valentiner absolut gerechtfertigt, wie auch die Kommentare nach dem Spiel bestätigten.

Stimme zum Spiel

Jörg Renner (Trainer SC St. Valentin):

„In Summe war das ein verdienter Sieg, das hat der Gegner nach dem Spiel ebenso gesagt. Wir haben viele gute Spieler und sind eine gute Mannschaft, um eine sehr gute zu sein fehlt noch ein wenig was. Dahingehend entwickeln wir uns aber gerade. Wir waren der verdiente Derbysieger und haben gezeigt, was wir drauf haben. Jetzt fehlt uns nur noch die Konstanz, wir müssen auch an schlechten Tagen performen."

Der Beste: Ivan Leovac (LF, St. Valentin)

Bezirksliga Ost: St. Valentin : Haidershofen-Behamberg - 4:1 (1:1)

82 Furkan Yigit 4:1

50 Sebastian Gschnaidtner 3:1

49 Ben Ugochukwu Obi 2:1

20 Thomas Schlager 1:1

4 Anes Mahmic 0:1

