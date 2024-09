Union Leonding triumphiert auswärts gegen Kematen-Piberbach/Rohr mit 3:1

Details Sonntag, 22. September 2024 19:34

In einem spannenden Duell der Bezirksliga Ost setzte sich die Union Leonding mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Kematen-Piberbach/Rohr durch. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Gäste in Führung und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Trotz eines späten Treffers von Denis Dobretsberger blieb der Sieg für die Leondinger ungefährdet. Eine Rote Karte für Emin Gazibara kurz vor Schluss trübte das erfolgreiche Spiel der Union Leonding jedoch leicht.

Frühe Führung für die Gäste

Gleich zu Beginn zeigten die Gäste aus Leonding ihre Entschlossenheit und setzten die Kematen-Piberbach/Rohr früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Mazdak Abdullazade nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Kematen-Piberbach/Rohr und erzielte das 0:1 für die Union Leonding. Dieser frühe Treffer verlieh den Gästen zusätzlichen Auftrieb und stellte die Heimmannschaft vor eine schwierige Aufgabe. Infolgedessen verbuchten die Leondinger auch einige gute Gelegenheiten um das Ergebnis in Durchgang eins bereits in die Höhe zu schrauben, missten aber das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Spielerisch war man der SPV, die lediglich eine Chance im ersten Abschnitt vorfand, überlegen.

Leonding baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Leondinger weiterhin ihre spielerische Klasse und erhöhten den Druck auf die Gastgeber. In der 52. Minute war es Fabijan Grubesa, der das 0:2 für die Union Leonding erzielte. Ein präziser Weitschuss ließ Stefan Herbst, dem Torhüter von Kematen-Piberbach/Rohr, keine Chance und stellte die Weichen weiter auf Sieg für die Gäste.

Nur drei Minuten später, in der 55. Minute, folgte der nächste Streich der Leondinger. Adis Hrbatovic verwertete einen Stanglpass mühelos und sorgte für die Vorentscheidung. Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr wirkten nun zunehmend frustriert und fanden kaum ein Mittel, um die kompakt stehende Abwehr der Gäste zu überwinden.

Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf und kämpften weiter um den Anschlusstreffer. In der 81. Minute mussten die Leondinger einen Rückschlag hinnehmen, als Emin Gazibara nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah und sein Team in Unterzahl weiterspielen musste. Diese Überzahl nutzten die Kematen-Pib./Rohr schließlich aus und erzielten in der 83. Minute das 1:3. Denis Dobretsberger war zur Stelle und verkürzte den Rückstand für die Heimmannschaft.

Trotz des späten Treffers konnten die Kematen-Piberbach/Rohr das Spiel nicht mehr drehen. Die Union Leonding verteidigte den Vorsprung geschickt und ließ in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen. Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 1:3-Sieg für die Gäste fest.

Stimme zum Spiel

Dieter Kiesenebner (Trainer Union Leonding):

„Wir haben gewusst, dass Kematen eine kämpferisch-gute Mannschaft ist, körperbetont auftreten wird und viele lange Bälle probieren wird. Darauf haben wir uns gut eingestellt und hatten das Spiel gut unter Kontrolle."

Die Besten: Pauschallob Leonding

Bezirksliga Ost: Kematen/Rohr : U. Leonding - 1:3 (0:1)

83 Denis Dobretsberger 1:3

55 Adis Hrbatovic 0:3

52 Fabijan Grubesa 0:2

13 Mazdak Abdullazade 0:1

