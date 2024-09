5:0! Union Ansfelden fertigt SC St. Valentin ab

Details Freitag, 27. September 2024 20:55

Die Union Ansfelden setzte sich am Freitagabend in der 7. Runde der Bezirksliga Ost souverän gegen den SC St. Valentin durch. Mit einem Endstand von 5:0 sicherten sich die Ansfeldner einen klaren Sieg auf heimischem Rasen. Bereits zur Halbzeit führte die Union mit 2:0, ließ dann nicht locker und baute ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte aus.

Union mit klarer 2:0-Führung

Von Beginn an zeigten die Ansfeldner ihre Entschlossenheit, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Schon in der 12. Minute fiel das erste Tor. Vanja Panic traf trocken und allein vor dem Torwart, um die Union in Führung zu bringen. Dies setzte den Ton für die restliche erste Halbzeit, in der die Ansfeldner weiterhin Druck ausübten und ihre Dominanz zeigten.

Obwohl das Spiel zwischenzeitlich ausgeglichen schien und beide Mannschaften keine großartigen Torchancen kreieren konnten, gelang den Ansfeldnern in der 40. Minute ein weiterer Treffer. Kapitän Matthias Traussner verwandelte eiskalt und erhöhte somit die Führung der Union Ansfelden auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Ansfelden erhöht den Druck

Nach der Pause knüpfte die Union Ansfelden nahtlos an ihre starke Leistung an. Bereits in der 48. Minute erzielte Ümit Nuredini das 3:0 für die Gastgeber. Dieses Tor war ein weiterer Schlag für die Gäste, die nun einem immer größer werdenden Rückstand hinterherlaufen mussten.

In der 67. Minute zeigte Nuredini erneut seine Torgefährlichkeit und erzielte das 4:0 für die Union. Die Gäste aus St. Valentin fanden keine Antwort auf die Angriffe der Ansfeldner und mussten weiter um Schadensbegrenzung bemüht sein.

Den Schlusspunkt wurde in der 74. Minute gesetzt. Nach einem starken Solo von Ciprian Eichinger ließ sich Panic diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte souverän zum 5:0-Endstand. Dieser Treffer krönte die herausragende Leistung der Union Ansfelden an diesem Abend.

Details

