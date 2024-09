Neuer Ligaprimus: Union Bad Hall zwingt BW Linz Amateure in die Knie und krallt sich Tabellenspitze

Details Sonntag, 29. September 2024 11:06

In einer spannenden Begegnung zwischen den BW Linz Amateuren und Union Bad Hall konnten sich die Kurstädter mit einem 3:1-Sieg durchsetzen. Die Truppe von Mario Hieblinger zeigte eine starke erste Halbzeit und nutzte ihre Chancen konsequent, während die BW Linz Amateure trotz beherzter Versuche und guter Einzelaktionen nicht an der stabilen Defensive der Gäste vorbeikamen.

Blitzstart für die Gäste

Schon früh im Spiel gingen die Gäste aus Bad Hall in Führung. In der 6. Minute setzte sich Sulzner auf der linken Seite durch und spielte den Ball zu Fellinger, der zur Grundlinie durchdrang und auf Patrick Grillitsch ablegte. Grillitsch nahm den Ball an und schloss aus der Drehung ab. Der Linzer Schlussmann konnte den Ball nicht festhalten und beförderte ihn unglücklich ins eigene Netz. Die Gäste führten mit 1:0.

Nur vier Minuten später erhöhte Union Bad Hall auf 2:0. Nach einer Ecke von Sulzner segelte der Linzer Torhüter am Ball vorbei, und Bernhard Reichl stocherte das Leder ins Tor. Die frühe Führung der Bad Haller setzte die Blau-Weißen unter Druck, und sie bemühten sich, ins Spiel zurückzufinden.

In der 12. Minute gelang den BW Linz Amateuren der Anschlusstreffer. Amantana tankte sich auf der rechten Seite durch und schlug eine scharfe flache Flanke an Freund und Feind vorbei. Am langen Eck hatte Mario Kvesa die Zeit zur Ballannahme und schloss souverän ins kurze Eck ab. Es stand 1:2.

Bad Hall baut Führung aus

Die Blau-Weißen drängten weiter auf den Ausgleich, hatten auch einige gute Chancen, konnten diese aber nicht nützen. In der 34. Minute bauten überraschend die Gäste ihre Führung wieder aus. Fellinger und Hotz konnten sich durchsetzen auf der linken Seite, worauf letzterer einen scharfen Pass Richtung Fünfmeterraum spielte, wo Grillitsch erneut zur Stelle war und nur noch einschieben musste. Mit dem 3:1 für Union Bad Hall gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Chance für die BW Linz Amateure. Nach einem Linksschuss vom Strafraumrand konnte ein Bad Haller Spieler zur Ecke klären, die jedoch nichts einbrachte. Die Blau-Weißen hatten im zweiten Abschnitt mehr vom Spiel, zeigten sich aber nicht mehr ganz so zwingend wie in Abschnitt eins.

Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung geschickt und ließen den BW Linz Amateuren wenig Raum für gefährliche Aktionen. In der 78. Minute schwächte sich das Heimteam zudem selbst, als Marc Marcel Sakdikun mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

In der Schlussphase des Spiels konnten die Blau-Weißen keinen entscheidenden Druck mehr aufbauen. Lechner zeigte in der 89. Minute noch eine starke Parade, als er einen Freistoß von Zuza aus gefährlicher Position entschärfte. Die Gäste aus Bad Hall belohnten sich letztlich für ihre starke erste Halbzeit und die geschlossene Defensivleistung mit drei Punkten.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter BW Linz Amateure):

„Wenn man nach zwölf Minuten durch zwei katastrophale Fehler in Rückstand ist, wirds halt schwer. Wir haben dann noch mehr aufgemacht und waren folglich dem 2:2 näher als Bad Hall dem 3:1. Nach einem Ballverlust haben sie dann einen Konter sauber fertig gespielt und die Führung doch ausgebaut. Die Mannschaft hat trotzdem alles versucht, um etwas herauszuholen. Man muss Bad Hall auch gratulieren zu deren Leistung, sie waren cleverer und effizienter an diesem Spieltag. Es war ein gutes Bezirksliga-Spiel von beiden Mannschaften."

Bezirksliga Ost: BW Linz Amateure : Bad Hall - 1:3 (1:3)

34 Patrick Grillitsch 1:3

12 Mario Kvesa 1:2

10 Bernhard Reichl 0:2

6 Patrick Grillitsch 0:1

