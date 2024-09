Remis im Topspiel: Ennser Sportklub und SPV Kematen-Piberbach/Rohr teilen die Punkte

Details Sonntag, 29. September 2024 11:16

In der siebten Runde der Bezirksliga Ost trafen der Ennser Sportklub und die SPV Kematen-Piberbach/Rohr aufeinander. In einem spannenden Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete, zeigten beide Mannschaften starke Leistungen. Die Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit, und die Begegnung bot zahlreiche aufregende Momente für die Zuschauer.

Enns verbucht Traumstart

Die Gäste aus Kematen mussten gleich zu Beginn einen herben Nackenschlag hinnehmen: Marin Pervan zirkelte in Minute drei einen Freistoß über die Mauer hinweg ins Netz – SPV-Keeper Stefan Herbst war zwar noch dran, konnte die Kugel aber nicht mehr von der Linie kratzen. Die Hintersteiner-Elf ließ sich davon aber nicht beirren, riss man in der Anfangsphase relativ rasch das Kommando an sich und kristallisierte sich folgerichtig als spielführende Mannschaft heraus, ohne im vorderen Drittel aber zwingend genug zu sein. In Minute 35 brauchte es dann eine Umschaltsituation für den Ausgleich, als Jakob Hörtenhuber Patrick Gruber in Szene setzen konnte, dessen Abschluss ins linke untere Eck sich als unhaltbar für Enns-Goalie Heller entpuppte. Infolgedessen verabsäumte man es trotz spielerischer Überlegenheit die Partie vor dem Pausentee auf den Kopf zu stellen.

Hochspannung bis zum Schluss

Nach dem Halbzeitpfiff ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 in die zweite Halbzeit. Den Gästen gelang es dabei nicht, den in Abschnitt eins erlangenen Schwung mitzunehmen, worauf die Ennser das Zepter übernahmen.

Die größte Möglichkeit in der zweiten Hälfte hatte der Ennser Sportklub in der 73. Minute. Pero Rakusic setzte zu einem kraftvollen Schuss aus knapp sechs Metern an, doch der Ball knallte nur gegen die Latte. Dieses verpasste Tor hielt die Spannung bis zum Schluss aufrecht. Die einzige Gelegenheit für die Kematner entsprang aus einer Standardsituation, bei der Sebastian Hinterleitner am zweiten Pfosten neben das Tor köpfte.

Trotz weiterer Bemühungen und intensiver Angriffe auf beiden Seiten blieb es schließlich beim 1:1. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Unentschieden, das für beide Teams einen wichtigen Punkt in der Tabelle bedeutet. Während der Ennser Sportklub auf die vergebenen Chancen zurückblicken könnte, bewies Kematen-Piberbach/Rohr eine starke Moral und konnte sich über den erkämpften Punkt freuen.

Stimme zum Spiel

Andreas Hintersteiner (Trainer SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, Enns hatte dann nach dem Seitenwechsel mehr Spielanteile. Aufgrund des Lattenschusses in der zweiten Hälfte war es ein wenig glücklich für uns, in Summe aber denke ich ein gerechtes X."

Der Beste SPV Kematen-Piberbach/Rohr: Jakob Karan (RV)

Bezirksliga Ost: Enns : Kematen/Rohr - 1:1 (1:1)

35 Patrick Gruber 1:1

20 Edonis Vuciterna 1:0

