Schiedsrichter schickt Linienrichter vom Feld: SK Amateure Steyr und ASV Haidershofen-Behamberg trennen sich remis

Die Partie in der Bezirksliga Ost zwischen den SK Amateure Steyr und ASV Haidershofen-Behamberg endete nach 90 intensiven Minuten ohne Tore. Trotz einiger spannender Momente und zweier Platzverweise konnten beide Teams ihre Chancen nicht in Zählbares ummünzen. Der Endstand von 0:0 spiegelte die starke Defensivarbeit beider Mannschaften wider.

Der Beginn einer umkämpften Partie

Die Begegnung begann mit viel Engagement von beiden Seiten. Schon in den ersten Minuten versuchten die SK Amateure Steyr, das Spielgeschehen zu kontrollieren und den Gegner unter Druck zu setzen – mit Erfolg, hatte man doch etwas mehr Ballbesitz als der Gegner und trug auch einige gute Vorstöße vor, ohne aber sonderlich konkret werden zu können. Doch auch die Haidershofner zeigten sich von Beginn an kämpferisch, verteidigten ihre Hälfte geschickt und suchten vorwiegend über Umschaltmomente ihr Glück.

Im Laufe der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch im Mittelfeld, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Die Defensivlinien beider Teams standen sicher und ließen kaum Raum für gefährliche Aktionen zu. Die Zuschauer bekamen eine hart umkämpfte, aber torlose erste Halbzeit zu sehen, was sich auch im Halbzeitstand von 0:0 widerspiegelte.

Kontroverse Entscheidungen und Platzverweise

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Dramatik zu. Besonders auffällig wurde die Begegnung durch einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen. In Minute 63 überschlugen sich dann die Ereignisse: Nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung schickte Spielleiter Peter Oberlaber seinen Assistenten auf die Tribüne, worauf Serhat Sari wohl zu intervenieren versuchte und schließlich mit glatt-rot dem Linienrichter folgen musste.

Die Gäste suchten folglich nun verstärkt den Weg nach vorne, ohne jedoch die Defensive der Steyr Amateure überwinden zu können.

Die Situation eskalierte aber weiter, als in der 76. Minute eine zweite rote Karte gegen die Heimmannschaft verhängt wurde. Edis Hamidovic, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Bank befand, wurde wegen unsportlichen Verhaltens ebenfalls des Feldes verwiesen.

Schlussphase ohne Tore

Trotz der numerischen Überlegenheit konnten die Haidershofner diese Chance nicht nutzen, um das entscheidende Tor zu erzielen. Die Abwehr der SK Amateure Steyr hielt stand und verteidigte mit großem Einsatz.

In den letzten Minuten des Spiels gelang es keinem der beiden Teams, eine entscheidende Aktion zu setzen. Als der Schlusspfiff ertönte, stand fest, dass die Partie mit einem torlosen Remis endete. Beide Mannschaften zeigten eine starke Defensivleistung, doch letztlich fehlte es an der entscheidenden Durchschlagskraft im Angriff. Dieses 0:0-Unentschieden wird den SK Amateure Steyr und ASV Haidershofen-Behamberg sicherlich noch einige Zeit beschäftigen, da sie jeweils wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze der Bezirksliga Ost liegen ließen.

Stimme zum Spiel

Paul Petermair (Sportlicher Leiter & Kapitän SK Amateure Steyr):

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wir hatten aber etwas mehr Ballbesitz und auch Spielanteile. Der Ausschluss hat uns dann natürlich nicht in die Karten gespielt, es war dann schwierig 30 Minuten mit einem Mann weniger zu agieren. Im Großen und Ganzen haben wir uns mehr vorgenommen, wir wollten unbedingt mit einem Dreier aus dem Spiel gehen. Wir nehmen den Punkt aber mit und konzentrieren uns schon auf nächste Woche."

Die Besten SK Amateure Steyr: Manuel Draber (TW), Mustafa Civaoglu (RV)

Details

