Zweiter Kantersieg binnen vier Tagen! Union Ansfelden fegt Mitterkirchen vom Platz

Ein Duell in der Bezirksliga Ost endete mit einem beeindruckenden Sieg für die Union Ansfelden. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Anfang an und ließen der Union Mitterkirchen keine Chance. Mit einem Halbzeitstand von 3:0 und einem weiteren Tor in der zweiten Hälfte sicherten sich die Ansfeldner einen klaren 4:0-Erfolg und feierten vier Tage nach einem 5:0-Erfolg gegen St. Valentin den nächsten Kantersieg.

Hausherren mit früher 3:0-Führung

Die Union Ansfelden startete fulminant in die Partie und setzte Mitterkirchen von Beginn an unter Druck. Bereits in der 7. Minute fiel das erste Tor: Ein Freistoß aus etwa 30 Metern fand den Kopf von Vanja Panic, der per Flugkopfball zum 1:0 einnetzte. Ein früher Schock für die Mitterkirchner, die bis dahin leicht überlegen waren.

Nur sieben Minuten später legte Ansfelden nach. Ein Abwehrfehler der Gäste wurde eiskalt bestraft: Dejan Javorovic ließ mit einer geschickten Finte einen Innenverteidiger aussteigen und erhöhte auf 2:0. Die Gäste fanden kaum Antworten auf das druckvolle Spiel der Hausherren.

Die Dominanz der Union Ansfelden setzte sich fort, und in der 26. Minute fiel das dritte Tor. Ein Konter brachte die Mitterkirchner Verteidigung ins Wanken. Ümit Nuredini lupfte den Ball gekonnt zum 3:0 ins Netz. Kurz vor der Halbzeit versuchte Mitterkirchen, zurückzukommen, doch die Abwehr der Ansfeldner stand sicher.

Kontrollierte zweite Halbzeit

Nach der Pause schien es, als würde die Union Mitterkirchen etwas mehr Druck aufbauen wollen, doch die Ansfeldner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 59. Minute krönte die Union Ansfelden ihre Leistung mit dem vierten Tor des Abends. Eine fantastische Kombination im Strafraum der Mitterkirchner endete mit einem Außenristschuss von Samuel Atzlesberger, der den Ball ins Netz beförderte. Ein weiteres Highlight in einem bereits glanzvollen Spiel für die Gastgeber.

Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin, ohne dass eine der beiden Mannschaften nennenswerte Chancen kreieren konnte. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand das Ergebnis fest: Die Union Ansfelden feierte einen verdienten 4:0-Sieg. Die Gäste konnten zu keinem Zeitpunkt die Oberhand gewinnen und mussten die Überlegenheit der Ansfeldner anerkennen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Fabian Moser (740 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Fabian Moser mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.