Haidershofen-Behamberg erkämpft sich knappen Sieg gegen Union Ansfelden

In der Bezirksliga Ost trafen der ASV Haidershofen-Behamberg und die Union Ansfelden in einem spannenden Duell aufeinander. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Haidershofen-Behamberg eine starke Leistung und konnte sich letztendlich mit 2:1 durchsetzen. Trotz dominanter erster Halbzeit von Haiho kam Ansfelden im zweiten Spielabschnitt besser ins Spiel und machte es nochmals spannend.

Dominante erste Halbzeit der Hausherren

Schon früh in der Partie übernahm der ASV Haidershofen-Behamberg die Kontrolle und zeigte von Beginn an großen Einsatz. Nach einem perfekten Steilpass von Tobias Pfaffeneder konnte Rene Ramoser in der 8. Minute das erste Tor für die Gastgeber erzielen. Der Ball war zwar hart umkämpft, aber der Schiedsrichter entschied, dass er die Linie überquert hatte, was die frühe Führung für die Haidershofner bedeutete.

Der Druck auf Ansfelden wurde nicht weniger, und in der 20. Minute baute Michael Kozarac die Führung der Gastgeber aus. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld traf Kozarac mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck zum 2:0. Trotz einiger Ansätze von Ansfelden, sich zu befreien, gelang es ihnen kaum, gefährliche Situationen zu kreieren.

In der 45. Minute gelang es jedoch Florian Lehner von Ansfelden, den wichtigen Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einem Eckball der Gastgeber nutzte Lehner die sich bietende Gelegenheit und verwandelte eiskalt. Mit dem Halbzeitstand von 2:1 blieb die Begegnung weiterhin spannend.

Spannende zweite Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten

Im zweiten Durchgang zeigte Ansfelden mehr Engagement und erarbeitete sich zunehmend Spielanteile. Mehrmals versuchten die Gäste den Ausgleich zu erzwingen, aber die Verteidigung von Haidershofen-Behamberg stand stabil. In der 57. Minute verhinderte die Abwehr der Haidershofner gerade noch, dass Ansfelden den Ball ins Netz stocherte.

Haidershofen-Behamberg hatte weiterhin Chancen, das Spiel endgültig zu entscheiden. In der 59. Minute verpasste Mahmic nach einem katastrophalen Rückpass der Ansfeldner Abwehrspieler die Gelegenheit zum 3:1. Trotz weiterer guter Möglichkeiten, wie der Triple Chance in der 80. Minute, blieb es beim knappen Vorsprung für die Gastgeber.

Auch in der Schlussphase der Partie wurde es noch einmal spannend. Ansfelden drängte auf den Ausgleich, während Haidershofen-Behamberg durch eine Chance von Tobias Pfaffeneder in der 84. Minute fast das 3:1 erzielte, jedoch blieb es bei der knappen Führung. Schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den ASV Haidershofen-Behamberg.

Bezirksliga Ost: Haidershofen-Behamberg : Ansfelden - 2:1 (2:1)

45 Florian Lehner 2:1

20 Michael Kozarac 2:0

8 Rene Ramoser 1:0

