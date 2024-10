ASKÖ Doppl-Hart triumphiert mit klarem 5:0 über Ennser Sportklub

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 17:51

In der achten Runde der Bezirksliga Ost feierte die ASKÖ Doppl-Hart einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den Ennser Sportklub. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Doppl-Harter das Geschehen und legten den Grundstein für ihren Erfolg. Mit einer offensiv starken Leistung und einer disziplinierten Verteidigung ließen sie den Gästen aus Enns keine Chance, das Spiel zu drehen. Der deutliche Sieg unterstreicht die Ambitionen der ASKÖ Doppl-Hart in dieser Saison.

ASKÖ Doppl-Hart legt früh den Grundstein

Der ASKÖ Doppl-Hart startete energisch in die Partie und übernahm sofort die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 15. Minute gelang Marcel Topf nach einem Stanglpass der wichtige Führungstreffer zum 1:0. Dieser frühe Treffer setzte die Ennser unter Druck und öffnete den Doppl-Hartern Räume für weitere Offensivaktionen. Die Gäste hatten Mühe, den Spielfluss der Heimelf zu unterbinden und fanden kaum Mittel, um selbst gefährliche Angriffe zu initiieren.

In der 23. Minute erhöhte Michael Graf nach einem wunderschönen Spielzug auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken konnte die ASKÖ Doppl-Hart das Spiel beruhigt gestalten und die Ennser hatten Glück, dass die Hausherren etwas zaghaft mit weiteren Chancen umgingen. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, gingen die Teams mit dem Halbzeitstand von 2:0 in die Kabinen.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert: Die ASKÖ Doppl-Hart dominierte weiterhin das Spiel. In der 67. Minute sorgte Alexander Sixl mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung – der Angreifer der Gastgeber verwertete einen Abpraller nach einem Weitschuss von Lekic. Die Ennser schienen kaum noch Hoffnung zu haben, sich gegen die spielfreudigen Hausherren zu wehren. Die Defensive der Gäste wurde weiterhin vor erhebliche Probleme gestellt.

Marko Lekic erhöhte in der 78. Minute nach Vorarbeit von Milos Crnomarkovic auf 4:0. In den Schlussminuten krönte der erst 16-jährige Kilian Wehrl die starke Leistung der Doppl-Harter und erzielte nach einem Ball in die Tiefe seinen ersten Treffer im Erwachsenenfußball. Die Heimelf nutzte ihre Chancen konsequent und ließ den Ennser Sportklub ohne nennenswerte Torgelegenheiten.

Mit diesem deutlichen Erfolg festigt die ASKÖ Doppl-Hart ihre Position in der Bezirksliga Ost und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. Der Ennser Sportklub hingegen muss die Partie schnell abhaken und sich auf die kommenden Herausforderungen fokussieren. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte einen verdienten Sieg für die Heimelf, die ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz eindrucksvoll untermauerte.

Stimme zum Spiel

Alexander Steinkellner (Trainer ASKÖ Doppl-Hart):

„Das war sicher der beste Auftritt von uns heuer. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen, es war nie in Gefahr, dass wir das über die Ziellinie bringen. Wir hätten sogar noch mehr Tore schießen können."

Die Besten Doppl-Hart: Milos Crnomarkovic (LV), Kamal Jafari (RM)

Bezirksliga Ost: Doppl-Hart : Enns - 5:0 (2:0)

82 Kilian Wehrl 5:0

78 Marko Lekic 4:0

67 Alexander Sixl 3:0

23 Michael Graf 2:0

15 Marcel Topf 1:0

