Spannendes Torfestival: BW Linz Amateure siegen gegen Kematen-Pib./Rohr

Ein packendes Topspiel in der Bezirksliga Ost bot den Zuschauern ein wahres Torfestival: Die Begegnung zwischen SPV Kematen-Piberbach/Rohr und den BW Linz Amateuren endete mit einem knappen 3:4. Obwohl die Gastgeber zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen, drehten die Blau-Weißen aus Linz die Partie in der zweiten Halbzeit. Eine engagierte Leistung von beiden Teams sorgte bis zur letzten Minute für Spannung auf dem Platz.

Kematen-Pib./Rohr legt vor

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Mannschaften. Die Gastgeber von Kematen-Piberbach/Rohr zeigten sich von Beginn an motiviert und suchten vorwiegend über lange Bälle in Richtung der Flügelspieler nach Möglichkeiten, die Abwehr der Linzer Amateure zu durchbrechen. In der 31. Minute wurde der Einsatz belohnt, als Patrick Gruber nach einer Flanke von Ardit Ramaj am zweiten Pfosten freistehend einköpfen konnte. Sein Treffer zum 1:0 ließ die Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen erfolgreichen Spielverlauf aufkeimen.

Die Linzer Amateure versuchten, eine Antwort auf den Rückstand zu finden, doch die Defensive der Gastgeber zeigte sich in dieser Phase des Spiels stabil. Bis zur Halbzeit gelang es den Gästen nicht, ihre Chancen in Zählbares umzumünzen. Die Pausenführung für Kematen-Pib./Rohr war durchaus verdient.

BW Linz Amateure drehen das Spiel

Nach der Pause kamen die BW Linz Amateure wie verwandelt aus der Kabine und gaben fortan auch den Ton an. Bereits in der 47. Minute gelang Anes Avdic nach einem Eckball der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur acht Minuten später erhöhte Tarik Secic auf 1:2, was die Gäste erstmals in Führung brachte. Das Spiel entwickelte sich zunehmend zum offenen Schlagabtausch.

Die Linzer erhöhten weiter den Druck, und in der 66. Minute konnte Kapitän Mario Kvesa auf 1:3 für die Blau-Weißen aus Linz erhöhen. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen. Rene Gumplmayr brachte Kematen-Piberbach/Rohr mit einem platzierten Abschluss in der 69. Minute mit seinem Tor zum 2:3 wieder ins Spiel zurück.

In einer spannenden Schlussphase war es dann Linzs Elias Altmüller, der in der 78. Minute freistehend im Strafraum zum Abschluss kam und den alten Abstand mit seinem Treffer zum 2:4 wiederherstellte. Doch die Gastgeber bewiesen einmal mehr Moral. In der 90. Minute erzielte Dominik Landerl nach einer Standardsituation das 3:4, was für dramatische letzte Augenblicke sorgte, am Ausgang der Partie aber nichts mehr änderte.

Obwohl Kematen-Piberbach/Rohr bis zur letzten Sekunde kämpfte, gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem knappen 3:4-Sieg für die BW Linz Amateure. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und torreiches Duell, das alle Erwartungen übertraf und beiden Teams viel Applaus einbrachte.

Stimme zum Spiel

Svetislav Jagodic (Trainer BW Linz Amateure):

„Wir wussten, dass es in Kematen auf sehr tiefem Boden ein kampfbetontes Spiel werden würde. Die erste Halbzeit war dann ausgeglichen, wir taten uns etwas schwer unser Spiel aufzuziehen. In der zweiten Hälfte waren wir dann aber die aktivere Mannschaft und konnten das Spiel durch unsere starke Mentalität drehen. Alles in allem war das ein hart-erkämpfter Sieg gegen einen guten Gegner."

Die Besten:

SPV Kematen-Piberbach/Rohr: Patrick Gruber (RF), Ardit Ramaj (LV)

FC BW Linz Amateure: Dusan Zuza (IV), Mario Kvesa (LF)

Bezirksliga Ost: Kematen/Rohr : BW Linz Amateure - 3:4 (1:0)

94 Dominik Landerl 3:4

78 Elias Altmüller 2:4

69 Rene Gumplmayr 2:3

66 Mario Kvesa 1:3

55 Tarik Secic 1:2

47 Anes Avdic 1:1

31 Patrick Gruber 1:0

