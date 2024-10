Erster Saisonsieg: ATSV Neuzeug gelingt in St. Valentin Überraschungssieg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:36

In einem spannenden Spiel der Bezirksliga Ost konnte der ATSV Neuzeug einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den SC St. Valentin verbuchen. Der Kampf auf dem regennassen Rasen war geprägt von leidenschaftlichem Einsatz und spannenden Kopfballduellen. Die entscheidenden Treffer für die Neuzeuger erzielten Dominik Dora und Philipp Bierbauer, während Furkan Yigit für die Gastgeber traf. Ein engagierter Auftritt beider Teams sorgte bis zum Schluss für eine packende Atmosphäre auf den Rängen.

Frühe Führung durch Dominik Dora

Von Beginn an zeigte sich der ATSV Neuzeug kämpferisch und zielstrebig. Trotz des ungemütlichen Wetters, das den Spielern alles abverlangte, behielten die Gäste den Überblick. In der 44. Minute belohnte Dominik Dora die Bemühungen seines Teams mit einem präzisen Kopfballtreffer, der die Neuzeuger mit 1:0 in Führung brachte. Der SC St. Valentin, der zunächst Schwierigkeiten hatte, seine Angriffe erfolgreich zu Ende zu spielen, fand erst nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel.

In der zweiten Halbzeit drehte der SC St. Valentin auf und bemühte sich, die Partie auszugleichen. Der Einsatz zahlte sich in der 58. Minute aus, als Furkan Yigit nach einer beherzten Offensivaktion das Leder im Netz unterbrachte und zum vielumjubelten 1:1 ausglich. Die Gastgeber schöpften Hoffnung und verstärkten ihre Offensivbemühungen, doch die Neuzeuger Defensive hielt stand.

Philipp Bierbauer sichert den Sieg

Die Neuzeuger ließen sich von dem zwischenzeitlichen Ausgleich nicht beirren und suchten ihrerseits die erneute Führung. Die entscheidende Szene spielte sich in der 66. Minute ab, als Philipp Bierbauer den Ball nach einem präzisen Kopfball in die Maschen donnerte und damit den 2:1-Siegtreffer für den ATSV Neuzeug erzielte. Der SC St. Valentin versuchte, in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, doch die gut organisierte Abwehr der Neuzeuger ließ keinen weiteren Treffer zu.

Die Schlussminuten des Spiels waren von intensiven Zweikämpfen geprägt. Die Gastgeber erhielten noch mehrere Gelegenheiten, darunter ein Freistoß, der jedoch ohne Erfolg blieb. Auch die zusätzliche Nachspielzeit von sieben Minuten änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. Schließlich endete das Spiel nach insgesamt 101 Minuten mit einem 2:1-Erfolg für den ATSV Neuzeug.

Der Sieg der Neuzeuger war ein wichtiger Schritt in der Bezirksliga Ost, während der SC St. Valentin trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte dastand.

Bezirksliga Ost: St. Valentin : Neuzeug - 1:2 (0:1)

66 Philipp Bierbauer 1:2

58 Furkan Yigit 1:1

44 Dominik Dora 0:1

