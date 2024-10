Neuer Spitzenreiter: Union Bad Hall siegt gegen Amateure Steyr und prolongiert Siegesserie

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:40

In einem mitreißenden Spiel in der Bezirksliga Ost setzte sich die Union Bad Hall gegen die SK Amateure Steyr mit 5:2 durch. Die Kurstädter bewiesen von Beginn an ihre Dominanz und führten zur Halbzeit mit 3:2, bevor sie in der zweiten Halbzeit ihren Vorsprung weiter ausbauten. Die Steyr Amateure kämpften tapfer, konnten jedoch die Angriffswellen der Bad Haller nicht stoppen.

Starker Start der Hausherren

Die Union Bad Hall begann das Spiel mit einem beeindruckenden Tempo und setzte die Steyrer von Beginn an unter Druck. Bereits in der 6. Minute gelang Bernhard Reichl das 1:0, als er sich geschickt durchsetzte und den Ball ins Netz beförderte. Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und in der 17. Minute erhöhte Martin Sulzner mit seinem ersten Treffer im Dress der Kurstädter auf 2:0 für die Bad Haller.

Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und erhöhten in der 24. Minute auf 3:0. Erneut war es Bernhard Reichl, der als Kapitän seine Mannschaft anführte und die Führung weiter ausbaute. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Amateure Steyr nicht auf. Bashkim Biticaj verkürzte in der 27. Minute auf 3:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Biticaj, der mit einem weiteren Treffer den Anschluss zum 3:2 für die Steyr Amateure herstellte und damit die Spannung für die zweite Halbzeit aufrecht erhielt.

Union Bad Hall setzt sich durch

Nach der Halbzeitpause zeigten die Bad Haller erneut ihre spielerische Klasse und starteten offensiv in die zweiten 45 Minuten. Trotz eines Abseitstreffers in der 46. Minute ließen sie sich nicht beirren und blieben die dominierende Mannschaft auf dem Feld. In der 69. Minute erhöhte Martin Sulzner mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:2.

Die Gäste versuchten, zurück ins Spiel zu kommen, aber die Angriffsversuche blieben ohne Erfolg. Eine weitere Chance in der 78. Minute wurde leichtfertig vergeben, als ein Schuss am Tor vorbei ging. Die Union Bad Hall nutzte die Schwächen der Gäste aus und setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt. Patrick Grillitsch erzielte nach einem Zuspiel von Paul Weiermayer das 5:2 und besiegelte den verdienten Sieg der Bad Haller.

Mit diesem beeindruckenden Ergebnis unterstrich die Union Bad Hall ihre derzeitige Tabellenführung in der Bezirksliga Ost. Die Steyr Amateure, die sich tapfer gewehrt hatten, müssen sich nun auf ihr nächstes Spiel konzentrieren, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Bezirksliga Ost: Bad Hall : Am. Steyr - 5:2 (3:2)

84 Patrick Grillitsch 5:2

69 Martin Sulzner 4:2

45 Bashkim Biticaj 3:2

27 Bashkim Biticaj 3:1

24 Bernhard Reichl 3:0

17 Martin Sulzner 2:0

6 Bernhard Reichl 1:0

