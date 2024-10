"So geht das nicht weiter!" – Krasse Fehlentscheidung kostet BW Linz Amateure in Enns Sieg (VIDEO)

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 22:16

Im Nachtragsspiel der fünften Runde der Bezirksliga Ost gastierten die Blau Weiß Linz Amateure am gestrigen Abend beim Ennser Sportklub. Für die Landeshauptstädter, die nach der Pleite im Gipfeltreffen gegen Bad Hall am vergangenen Wochenende in Kematen wieder voll anschreiben konnten, war es eine durchaus richtungsweisende Partie. Mit einem Sieg hätte man sich zumindest vorerst zurück an die Spitze katapultieren können – man ließ aber auf äußerst bittere Art und Weise Punkte liegen, reichte es nach zwei am Ende spielentscheidenden Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns nur für einen Zähler.

Kontroverse Entscheidungen kosten Kvesa frühen Doppelpack

Zu Beginn des Spiels zeigten beide Mannschaften, dass sie gewillt waren, die Partie zu dominieren. Schon in der vierten Minute hatten die Gäste von BW Linz Amateure die erste Möglichkeit des Spiels, Haskic konnte auf der Linie klären. Generell waren vorwiegend die Gäste aus der Landeshauptstadt am Ball, lieferte man insgesamt spielerisch eine starke Leistung ab, während tiefstehende Ennser vorwiegend mit dem Verteidigen beschäftigt waren. Mit fortschreitender Spieldauer wurden die Angriffe der Jagodic-Elf auch immer konkreter: Erst scheiterte ein an diesem Tag äußerst auffälliger Mario Kvesa an Enns-Goalie Heller (17.), ehe in Minute 22 folgendes geschah: Nach einem weiten Chipball von Dusan Zuza war Kvesa erneut nicht zu stoppen, verlud noch zwei Gegenspieler und bugsierte das Leder in die Maschen – zur Verwunderung aller Anwesenden, übertönte ein Pfiff des Schiedsrichters den blau-weißen Jubel, Abseits. Wie in Video 1 ersichtlich, handelt es sich aber auf keinen Fall um eine Abseitsstellung:

Video 1: Mario Kvesa trifft nach Vorarbeit von Dusan Zuza

Nächster Treffer wird zurückgepfiffen

Gerechtigkeit dafür sollte es im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dann auch nicht geben, folgte knapp elf Minuten später die nächste umstrittene Schiedsrichterentscheidung: Nach einem traumhaften Schnittstellenball von Zuza tauchte Kvesa erneut vor Heller auf und netzte ein – Pfiff, Abseits (siehe Video 2). Nach jener aufregenden ersten Hälfte ging es in einer ähnlichen Tonart nach dem Seitenwechsel weiter. Die Linzer kontrollierten die Kugel gut, hatten aber nach wie vor Glücksgöttin Fortuna nicht auf ihrer Seite: Nach einem Freistoß von Muhamed Orascanin landete ein abgefälschter Kopfball von Ivan Grgic im Linzer Heiligtum (58.). Nur sieben Minuten später folgte aber der direkte Gegenschlag, diesmal ohne Intervention des Schiedsrichtergespanns. Nach einer schönen Passstafette versenkte Kvesa den Ball zum dritten Mal an diesem Tag im Netz. In der darauffolgenden Schlussphase tat sich dann nicht mehr recht viel, auch wenn die Linzer nochmal alles daran setzten den erneuten Führungstreffer zu erzielen. Am Ende teilten die beiden Kontrahenten die Punkte.

Video 2: Zuza und Kvesa schlagen erneut zu

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter BW Linz Amateure):

„Das gestrige Spiel war ein Schlüsselspiel für uns im Kampf um den Herbstmeistertitel. Die zwei klaren Fehlentscheidungen vom Linienrichter haben uns den Sieg gekostet. Das ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, uns sind jetzt schon fünf Tore zu Unrecht aberkannt worden und es gibt noch einige Szenen, wo wir zum Torabschluss kommen würden und die Fahne fälschlicherweise gehoben wird. Mario Kvesa müsste bereits 4 Tore mehr am Konto haben in dieser Herbstsaison.Das sind auch keine Mutmaßungen, das sind Fakten. Wir zeichnen jedes Spiel auf und haben gern auch einigen Schiedsrichtern die Videos zur Verfügung gestellt für eine Selbstanalyse. Daher muss ich mich jetzt vor die Mannschaft und die Trainer stellen. Die Jungs arbeiten so hart um sich zu verbessern, unsere Trainingsbeteiligung ist hervorragend – da fehlt einer vielleicht ein oder zwei Mal pro Halbjahr. So wirds natürlich umso schwerer unser Ziel Aufstieg zu erreichen, aber wir lassen uns jetzt sicher nicht entmutigen durch Fehlentscheidungen an der Seitenlinie. Wenn man alles zusammenrechnet, fehlen uns durch Fehlentscheidungen schon sieben Punkte.Wir alle machen Fehler, aber so geht das nicht mehr weiter. Das ist frustrierend ständig durch Fehler von Unparteiischen Punkte liegen zu lassen.Aber wir müssen da jetzt durch, drüber stehen und einfach weiter machen mit unserem Offensivfußball, auch wenn es für uns alle sehr ärgerlich ist. Speziell für die junge Mannschaft, die sich alles etwas härter erarbeiten muss um sich zu entwickeln.Weiter geht's am Samstag."

Bezirksliga Ost: Enns : BW Linz Amateure - 1:1 (0:0)

65 Mario Kvesa 1:1

58 Ivan Grgic 1:0

