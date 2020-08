Knapper Auftaktsieg für die Union Mitterkirchen

Details Samstag, 15. August 2020 16:00

Der Startschuss zum langersehnten Auftakt in der Bezirksliga Ost ging am Freitagabend in Enns über die Bühne, wo der Ennser Sportklub die Union Mitterkirchen zu Gast hatte. Für die Gäste, die bis zum Abbruch der vergangenen Saison noch an der Tabellenspitze gestanden sind, bedeutete dies, nach der 2:3 Cup-Niederlage in Dietach, bereits das zweite Bewerbsspiel seit dem Wiederbeginn. Folglich möchte die Renner-Elf nun den ersten Sieg einfahren und auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg eine gute Saison hinlegen. Auf der Gegenseite feiern nicht nur einige Neuzugänge ihr Debüt, mit Agan Huremovic steht auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie des ESK und möchte gleich in seinem ersten Spiel etwas Zählbares mitnehmen. Ein durchaus ansehnlicher Auftritt blieb jedoch unbelohnt, am Ende setzt sich zum Auftakt die Union Mitterkirchen mit 2:1 durch.

Gerechtes Remis zur Pause

Schiedsrichter der Partie war Horst Hüttler vor rund 200 Zusehern in der Enns Arena. Eben jene sahen zwar von Beginn an zwei engagierte Mannschaften, die allerdings doch etwas Zeit brauchten, um nach der langen Pause wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach der Anfangsphase entwickelte sich dann aber ein flottes Spiel, in dem beide Teams bald erste Annäherungsversuche auf das gegnerische Tor unternehmen konnten, zunächst jedoch noch glücklos agierten. Nach etwas mehr als 20 Minuten wurden die Gäste dann aber zunehmend stärker, übernahm die Renner-Elf langsam das Kommando. Genau in dieser Phase schlugen aber doch die Ennser zu. Neuzugang Martin Winklehner traf nach einer mutigen Einzelaktion mit etwas Glück zum 1:0 für den ESK. Der Union tat dies aber infolge keinen Abbruch, blieben die Gäste weiterhin am Drücker. Hielten die Heimischen zunächst noch lange stark dagegen, konnte Mitterkirchen in Minute 36 aber doch völlig verdient den 1:1 Ausgleich durch Max Kranzl bejubeln. Bis zur Pause passierte schließlich nichts mehr, blieb es beim Remis zur Pause.

Guter Kampf geht an die Gäste

Nach Wiederbeginn spielte sich zunächst viel im Mittelfeld ab. Beide Teams warteten etwas ab und wollten dem Gegner keine Fehler anbieten. Praktisch aus dem Nichts ging Mitterkirchen nach 55 Minuten aber doch in Führung, nutzte Stefan Graf eine Flanke aus dem Halbfeld, um aus spitzem Winkel zum 2:1 für die Union zu vollenden. Der Ennser Sportklub präsentierte sich zwar sehr engagiert, konnte bis zum Schluss zudem noch einmal zulegen und versuchte, zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Dieser sollte trotz zwei, drei guter Chancen am Ende allerdings verwehrt bleiben. Am Ende holt die Union Mitterkirchen damit in Enns den ersten Saisonsieg und setzt sich vorerst wieder an die Tabellenspitze.

Agan Huremovic, Trainer Ennser Sportklub:

„Mitterkirchen ist offensiv natürlich stark besetzt. Wir haben aber recht gut dagegen gehalten und konnten die Partie lange offen halten. Nach dem Führungstreffer der Gäste haben wir uns stark zurückgekämpft, hatten schließlich aber kein Glück. Ich denke, wir hätten uns ein Remis sicher verdient gehabt, mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich zufrieden.“

Die Besten:

Union Mitterkirchen: Max Kranzl (OM), Stefan Graf (OM)

