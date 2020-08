SC Kronstorf mit überzeugendem Sieg gegen Bad Hall

Details Samstag, 15. August 2020 16:08

Das vermeintliche Topspiel der ersten Runde in der Bezirksliga Ost stand gleich am Freitag am Tableau, traf der SC Kronstorf auf eigener Anlage auf die Union Bad Hall. Bei beiden Teams gab es in der Corona bedingten Pause kaum Abgänge, konnten beide Vereine das Gerüst beisammen halten und sich zudem punktuell gut verstärken. Auf Seiten der Heim-Elf hat man mit Arlind Hamzaj einen neuen Mittelfeld-Strategen verpflichten können, Bad Hall hat mit Danijel Dramac einen Top-Stürmer hinzubekommen. Demnach ist auf beiden Seiten die Erwartungshaltung durchaus nochmal etwas gestiegen, haben die Gäste zudem im Vorfeld offen erklärt, im Aufstiegskampf dabei sein zu wollen. Am ersten Spieltag präsentierte sich der SC Krosntorf allerdings als Spielverderber, gewinnt die Heim-Elf durchaus verdient mit 2:0.

Flotte erste Spielhälfte

Schiedsrichter der Partie war Herbert Viertlmayr vor etwa 150 Zuschauern am Sportplatz des SC Kronstorf. Diese durften nach der langen Pause gleich eine flotte Anfangsphase miterleben, in der es immer wieder schnell Hin und Her ging. Bereits nach drei Minuten hatte Bad Hall die erste gute Möglichkeit zur frühen Führung, ein schneller Vorstoß wurde schließlich aber nicht ganz fertig gespielt. Mit Fortlauf der ersten Halbzeit wurde dann Kronstorf immer stärker und blieb vor allem defensiv fehlerfrei, hielt man der starken Bad Haller Offensivreihe um Dramac, Reichl und Wolflehner gut entgegen. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten sollten vor dem Pausenpfiff schlussendlich aber keine Tore mehr passieren, warum es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Halbzeit ging.

Kronstorf mit späten Toren

Nach dem Seitenwechsel kam der SC bestimmt aus der Kabine, wollte die Lindinger-Elf merklich unbedingt in Führung gehen und erhöhte zunehmend den Druck nach vorne, blieb aber vorerst oft glücklos. Zumindest bis zum Anbruch der Schlussviertelstunde, denn da sollten die Heimischen dann doch das 1:0 erzielen können. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Adrian Kadriu brach über die Seite stark durch, um kurz darauf den mitlaufenden Stefan Immler in der Mitte mustergültig zu bedienen, der direkt via Stange zur zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung für den SC traf. Bad Hall gab sich danach jedoch nicht auf, wollte zurück ins Spiel und versuchte noch einmal zuzulegen. In der Nachspielzeit war es dann aber doch erneut der SC Kronstorf, der nach einem von zwei, drei guten Angriffen der Gäste blitzschnell umschaltete und spät durch Patrick Niederhuber den Heimsieg perfekt machte. Am Ende gewinnt damit der SC Kronstorf vielleicht etwas überraschend, aber sicherlich verdient mit 2:0 und setzt eine erste Duftmarke.

Gerhard Lindinger, Trainer SC Kronstorf:

„Ich denke, dass es heute für die Zuseher nach der langen Pause sicher ein gelungener Auftakt war. Beide Mannschaften sind gut reingekommen und spulten eine flotte Partie ab. Meiner Meinung nach waren wir aber heute einen Tick agiler und vielleicht taktisch klüger, ist unser Matchplan voll aufgegangen. Pauschallob an meine Mannschaft, die von vorne bis hinten stark gespielt hat.“

Die Besten:

SC Kronstorf: Arlind Hamzaj (ZM), Thomas Drausinger (ST)

