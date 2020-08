ASKÖ Oedt 1b gewinnt ohne zu überzeugen

Details Montag, 17. August 2020 10:16

Runde eins der Bezirksliga Ost brachte am Sonntag die Begegnung zwischen dem SK Amateure Steyr und der ASKÖ Oedt 1b. Während die Heimischen nach der letztjährigen Rückkehr zurück in die Bezirksliga auch nächstes Jahr unbedingt in dieser Liga bleiben will und mit dem Abstieg nichts zu tun haben will, sieht die Zielsetzung und Erwartungshaltung bei der 1b des OÖ-Ligisten natürlich anders aus. Zudem hat man in Oedt zuletzt auch offen den Aufstieg als Ziel ausgegeben und möchte mit einer jungen, aber vor allem wieder sehr veränderten Mannschaft überzeugen. Dies gelang zum Auftakt nur bedingt, gewinnt die Luksch-Elf nur knapp mit 2:1.

Überraschende Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Zeko Emanuel vor rund 100 Zusehern am Sportplatz in der Lauberleite. Der Favorit aus Oedt kam, trotz guter Vorbereitung, in der ersten Halbzeit gar nicht gut aus den Startblöcken und verschlief jene gar über die kompletten 45 Minuten. Amateure Steyr wirkte bemüht und konnte nach bereits 14 Minuten auch in Führung gehen, brach der auffällige Jetmir Rama durch und besorgte mit der ersten guten Möglichkeit im Spiel sogleich das 1:0 für die Steyrer. Auch danach hatten die Heimischen die Partie weitgehend unter Kontrolle, kamen jedoch bis zur Pause nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach 45 Minuten ging es dann schließlich ohne weitere Torerfolge zurück in die Kabinen.

Oedt fängt sich und dreht Spiel

Oedt-Trainer Luksch schien dann in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, kamen seine Mannen stark verändert aus der Halbzeit und sollten bereits nach wenigen Minuten die erste gute Ausgleichschance vorfinden. Mit Fortlauf wurde der Druck auf die Abwehr der Steyrer, bei denen Kapitän Petermair erstmals seit knapp einem Jahr wieder dabei war, immer größer, hatten die Gäste aber zunächst bei zwei Stangenschüssen noch Pech. Der SK Amateure hatte in Halbzeit zwei kaum nennenswerte Angriffe zu verzeichnen, einzig Rama hätte mit etwas Glück dann doch auf 2:0 stellen können. Nach 76 Minuten war es dann aber doch so weit, nahm sich Harrison Kennedy aus über 20 Metern ein Herz und versenkte den Ball zum mittlerweile überfälligen Ausgleich. Nur zwei Minuten später war das Spiel dann endgültig gedreht, musste Sandi Dizdaric aus kurzer Distanz nur den Fuß hinhalten und besorgte den wohl verdienten Führungstreffer. Die Steyrer konnten infolge nicht mehr wirklich zusetzen, am Ende blieb es damit also beim knappen Auswärtssieg der ASKÖ Oedt 1b.

Andreas Luksch, Trainer ASKÖ Oedt 1b:

„Wir waren heute, vor allem in Halbzeit eins, völlig von der Rolle, haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Nach der Pause ist es dann etwas besser geworden, kamen wir doch auch zu einigen Chancen, warum in Summe der Sieg wohl auch verdient war. Die drei Punkte nehmen wir mit, die Leistung war allerdings nicht gut.“

Die Besten:

Oedt 1b: Vulic (ZM), Dizdaric (ST)

