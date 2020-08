Union Mitterkirchen feiert klaren Heimsieg über Schiedlberg

Details Samstag, 22. August 2020 12:09

Am Freitagabend traf in Runde zwei der Bezirksliga Ost die Union Mitterkirchen auf heimischer Anlage auf die Union Schiedlberg. Beide Mannschaften konnten zu Beginn der Saison sogleich auch punkten. Die Union Mitterkirchen fuhr am ersten Spieltag erwartungsgemäß einen Sieg in Enns ein, auf der Gegenseite erkämpfte sich Schiedlberg trotz Rückstandes noch einen Punkt gegen den SK Asten. Nachdem man in Halbzeit eins noch lange gut dagegen halten konnte, setzte sich am Ende dann doch die starke Offensive der Renner-Elf durch, Mitterkichen gewinnt schlussendlich klar mit 5:1.

Doppelschlag bringt Mitterkirchen in Front

Schiedsrichter der Partie war Reinhold Mayr vor rund 250 Zusehern am Sportplatz der Union Mitterkirchen. Eben jenen wurde von Beginn an eine rassige erste Spielhälfte geboten, in der erwartungsgemäß Mitterkirchen zwar spielerisch das Kommando übernehmen sollte, Schiedlberg aber vor allem wieder einmal durch ihre enorme kämpferische Stärke dagegen halten konnte. So kam die Hüttner-Elf auch gut über die Anfangsphase, ehe nach 20 Minuten die Heimischen durch einen Doppelschlag plötzlich schon mit 2:0 in Führung lagen. Zunächst war es Paul Haslinger zum 1:0, ehe David Badinsky nur zwei Minuten später mit seinem ersten Saisontor erhöhen konnte. Auch danach war Mitterkirchen spielerisch klar die bessere Mannschaft, Schiedlberg trat offensiv zunächst kaum in Erscheinung. Kurz vor der Pause kam Schiedlberg dann schließlich aber doch noch einmal heran und durfte für Abschnitt zwei wieder hoffen, nachdem Sebastian Dietachmair in Minute 40 mit der ersten richtigen Möglichkeit für den Anschlusstreffer sorgen konnte. Die Gäste hatten praktisch mit dem Pausenpfiff zwar noch eine weitere gute Chance auf den Ausgleich, wenig später ging es schlussendlich aber mit einem knappen 2:1 für Mitterkirchen in die Pause.

Erneuter Doppelschlag ebnet Heimsieg

Nach Wiederbeginn sollte sich wenig am Spielgeschehen ändern, wusste die Renner-Elf auch im zweiten Spielabschnitt nahtlos weiter das Kommando vorzugeben, die Gäste konnten beinahe über die gesamte Spielzeit nur reagieren und sollten auch in den folgenden 45 Minuten zu sehr wenigen offensiven Aktionen kommen. Nach nicht einmal zehn Minuten sorgte Mitterkirchen schließlich auch schon mit einem erneuten Doppelschlag für die Vorentscheidung, trafen Paul Haslinger und Maximilian Kranzl innerhalb von nur vier Minuten erneut zweimal ins Volle und stellten schon auf 4:1. Fortan flachte die Partie etwas ab, die Heimischen schraubten etwas zurück, auf der Gegenseite konnte Schiedlberg nicht mehr nachsetzen. Das 5:1 zum Anbruch der Schlussviertelstunde durch David Badinsky sollte dann auch das letzte Highlight in einer einseitigen Begegnung bleiben, die die Union Mitterkirchen klar für sich entscheiden konnte.

Franz Lumetsberger, Sektionsleiter Union Mitterkirchen:

„Wir hatten das Spiel komplett im Griff, waren über 90 Minuten sicher die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Schiedlberg ist lange gut gestanden und hat gut und kompakt attackiert, am Ende behalten wir die drei Punkte aber verdientermaßen in Mitterkirchen.“

Die Besten:

Mitterkirchen: David Badinsky (ST), Paul Haslinger (LM)

