ESK bleibt nach 1:4-Niederlage in Ried/Riedmark weiter ohne Punkte

Details Samstag, 22. August 2020 12:16

In der Bezirksliga Ost empfing zum Beginn der zweiten Runde die Union Ried/Riedmark am Freitagabend den Ennser Sportklub. Für beide Teams ging es um die ersten Punkte in dieser Saison, wurden die Auftaktbegegnungen knapp verloren. Während die Heimischen auswärts in Garsten durch einen späten Gegentreffer mit 0:1 verloren, mussten sich die Ennser nach guter Leistung zuhause gegen Meisterschafts-Mitfavorit Mitterkirchen mit 1:2 geschlagen geben. Auch an diesem Abend gab es für die Huremovic-Elf nichts zu holen, blieben alle drei Punkt in Ried/Riedmark.

Flotte erste Halbzeit

Schiedsrichter der Partie war Thomas Schweighofer vor etwa 180 Zusehern in der Sport Mayr Arena in Ried/Riedmark. Schon früh in der Begegnung zeichnete sich eine flotte Gangart ab. Beide Mannschaften starteten engagiert und wollten den verpatzten Saisonstart wieder wett machen. Bereits in der siebten Minute ging dann Ried auch schon in Führung, stand Daniel Pührerfellner nach einem Stanglpass von Aussenverteidiger Diwold in der Mitte goldrichtig und musste nur noch einschieben. Enns blieb trotz des frühen Rückstandes gut im Spiel und hatte später gleich mehrmals gute Chancen auf den Ausgleich, das nächste Tor erzielte dennoch nach 23 Minuten wieder Ried. Schiedsrichter Schweighofer entschied auf Elfmeter, den Florian Wahl ohne Mühe zum 2:0 einschob. Nur kurz darauf konnte Enns dann aber doch antworten, netzte Kapitän Stanculescu nach einer guten Hereingabe von der linken Seite zum durchaus verdienten Anschlusstreffer. Bis zur Pause blieb es dann auch bei diesem Zwischenstand, mit 2:1 für Ried ging es zurück in die Kabinen.

Ried macht früh alles klar

Halbzeit zwei war kaum angepfiffen, schon gab es den nächsten Schockmoment für die Gäste, konnte Ried gleich nach Wiederbeginn den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen und durch Pührerfellner früh die Weichen auf Sieg stellen. Infolge versuchten die Rieder in der Defensive kompakt zu stehen, ließen dem Gegner kaum Räume zum bespielen und nahmen gekonnt Zeit von der Uhr. Nach nicht einmal einer Stunde gab es dann praktisch auch schon die Entscheidung, machte sich Daniel Pührerfellner endgültig zum Mann des Abends und bescherte seiner Mannschaft mit einem herrlichen Treffer das 4:1. Enns fand danach nicht mehr wirklich ins Spiel zurück, musste nach dem Ausschluss von Yigit wenig später auch die restlichen 25 Minuten nur zu zehnt absolvieren. Schlussendlich brachte Ried den komfortablen Vorsprung souverän über die Zeit und feiert damit den ersten Saisonsieg.

Christian Lehner, Trainer Union Ried/Riedmark:

„Das Ergbenis schaut zwar echt gut aus, sind wir auch sehr gut in die Partie gestartet, schlussendlich hatte Enns aber in Halbzeit eins zwei,drei sehr gute Chancen, die sie glücklicherweise nicht nutzen konnten. Wir haben die Tore zu guten Zeitpunkten erzielt und vor allem im zweiten Abschnitt dann kaum mehr etwas zugelassen.“

Die Besten:

Ried/Riedmark: Daniel Pührerfellner (OM), Patrick Kirchberger (ZM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?