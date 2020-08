4:2! Erster Saisonsieg für die Union Bad Hall

Details Sonntag, 23. August 2020 10:08

In Runde zwei der Bezirksliga Ost empfing am Samstag die Union Bad Hall den SK Amateure Steyr. Beide Teams stehen nach dem Saisonauftakt noch ohne Punkte dar. So verlor Bad Hall zum Start glatt in Kronstorf, auf der Gegenseite musste sich Steyr nach guter Leistung am Ende doch knapp gegen Oedt 1b geschlagen geben. Auch an diesem Nachmittag gab es schlussendlich nichts zu holen für die Lauberleitner. Trotz Führung konnte Bad Hall das Spiel noch drehen und gewinnt 4:2.

Offene erste Halbzeit

Schiedsrichter war Robert Hainbuchner vor etwa 175 Zusehern in der Zorn Arena in Bad Hall. Beide Teams legten von Beginn an gut los, wurde sofort versucht schnell in die Spitze zu spielen. Nachdem erst Bad Hall die erste Chance im Spiel durch Reichl hatte, ging dann Amateure Steyr nach vier Minuten schon in Führung. Mehmet Güngör nutzte einen Patzer der Bad Haller Hintermannschaft und verwandelte souverän vor Goalie Kastler. Die Antwort der Heimischen ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach Foul am schnellen Reichl verwertete Mirsad Fazlic infolge den Freistoß aus 18 Metern mit einem wuchtigen Schuss neben die Stange zum 1:1. In weiterer Folge wechselten sich beide Teams immer wieder mit Torchancen ab, wenngleich Bad Hall bis zur Halbzeit die etwas gefährlichere Mannschaft blieb. Die besten Gelegenheiten ließen jedoch Grillitsch und Storz, der vor dem 16-jährigen Debütanten Renato Andric im Tor der Gäste scheiterte, noch aus. Kurz vor der Pause sicherte sich dann aber doch Steyr noch die Halbzeitführung, zog Berker Cetin ansatzlos aus der Distanz ab, der Ball wurde noch leicht abgefälscht und schlug hinter Kastler zum 2:1 ein. Dies war dann auch der Pausenstand.

Bad Hall dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel setzte strömender Regen ein, blieb die Partie jedoch weiter intensiv und offensiv geführt. Ein Freistoß wenig später sollte dann früh im zweiten Abschnitt für das 2:2 sorgen. Fazlic brachte den Ball von links scharf zur Mitte, dort sollte schließlich Toni Dramac aus kurzer Distanz keine Probleme haben und vollendete zum Ausgleich. Angetrieben vom starken Bernhard Reichl war Bad Hall der erstmaligen Führung infolge näher. Nur fünf Minuten später war es dann auch so weit, Reichl bediente Grillitsch, der zum 3:2 einschoss. Steyr war jedoch auch in Halbzeit zwei nie abgemeldet und hatte wenig später Pech, als ein Schuss von Aselwimmer nur an der Stange landete. In der Schlussphase hatten dann beide Mannschaften ihre Chancen. Nach einer starken Hereingabe von Aselwimmer hätte zunächst Cetin das 3:3 machen müssen, auf der anderen Seite des Platzes gab es dann nach 87 Minuten die Entscheidung, staubte Danijel Dramac ab und sicherte damit Bad Hall den ersten Saisonsieg.

Alexander Meier, Sportlicher Leiter Union Bad Hall:

„Wir waren nach der Niederlage zu Beginn schon etwas unter Druck, da wir uns schon die oberen Tabellenregionen zum Ziel gesetzt haben. Auch wenn wir unser spielerisches Potential sicher noch nicht ganz abrufen konnten, sind wir froh über die ersten drei Punkte. Klar ist aber, dass in Zukunft noch mehr kommen muss.“

Die Besten:

Bad Hall: Bernhard Reichl (OM), Mirsad Fazlic (DM)

