Union Mitterkirchen nach 1:0-Sieg weiter makellos

Details Samstag, 29. August 2020 11:35

Zum Auftakt der dritten Runde in der Bezirksliga Ost empfing am Freitag die Union Mitterkirchen zuhause die Union Ried/Riedmark. Die Heimischen aus Mitterkirchen haben auch in diesem Jahr bislang nahtlos an die Leistungen aus dem Vorjahr angesetzt und mit zwei Siegen zu Beginn einen tollen Start hingelegt. Auf der Gegenseite befinden sich die Rieder ebenso im Aufwind. Zog man in Runde noch in Garsten den Kürzeren, gewann die Lehner-Elf vergangene Woche klar mit 4:1 gegen Enns. Eine erneut gute Leistung reichte diesmal allerdings nicht, Mitterkirchen gewinnt knapp mit 1:0.

Nullnummer zur Pause

Schiedsrichter der Partie war Roland Kaiser vor rund 200 Zusehern am Sportplatz der Union Mitterkirchen. Erwartungsgemäß war die Union Mitterkirchen von Beginn an die spielerisch bessere Mannschaft und übernahm zunehmend das Kommando. Die Gäste aus Ried/Riedmark präsentierten sich ihrerseits aber wieder gewohnt kampfstark, spielten sehr diszipliniert und wollten es der starken Offensive der Renner-Elf so lange wie möglich schwer machen. Dennoch konnte man diese im ersten Abschnitt nicht zur Gänze aufhalten. Nachdem man zunächst zwei, drei gute erste Annäherungen auf das Gäste-Tor startete, fiel nach einer halben Stunde dann das vermeintliche 1:0 für Mitterkirchen, dem jedoch aufgrund einer vorangegangenen Abseitsstellung die Anerkennung verwehrt blieb. Die Rieder hatten im ersten Durchgang wenige offensive Aktionen, erzielte kurz vor der Pause aber ebenfalls den vermeintlichen Führungstreffer, der ebenso aufgrund von Abseits nicht gegeben werden durfte. Damit ging es nach den ersten 45 Minuten ohne reguläre Treffer in die Halbzeit.

Knapper Heimsieg für Mitterkirchen

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich beide Teams engagiert und machten eine gute Partie. Zunächst dauerte es allerdings etwas, bis den Zusehern weitere Offensivaktionen geboten werden konnten, wurde das Spiel im Mittelfeld intensiv geführt. Nachdem Mitterkirchen nach etwas mehr als einer Stunde noch ein weiteres Mal aus Abseitsposition traf, war es wenige Minute später dann doch noch so weit, setzte Maximilian Kranzl einen Kopfball stark und traf zur viel umjubelten Führung für die Renner-Elf. Der Torschütze stand wenig später gleich nochmals im Mittelpunkt, sah er seine zweite Gelbe Karte und musste folglich das Feld verlassen. In den Schlussminuten versuchte Ried mit einem Mann mehr noch den Ausgleich zu erzielen, Zählbares sollte schlussendlich aber nichts mehr herausschauen, warum es am Ende beim knappen 1:0 Heimsieg für die Union Mitterkirchen blieb, die damit auch das dritte Spiel in der neuen Saison für sich entscheidet.

Franz Lumetsberger, Sektionsleiter Union Mitterkirchen:

„Es war das erwartet schwere Spiel, wir hatten zu Beginn zwei, drei sehr gute Chancen, konnte dies aber nicht in Tore ummünzen. Mitunter wurde es dann ein Hin und Her, wurden zudem wohl alle drei Abseitstore zurecht nicht anerkannt. Die Rote Karte war vielleicht etwas hart, darum gings dann in der letzten Viertelstunde noch einmal ordentlich zur Sache. Schlussendlich sind wir aber glücklich über die drei Punkte.“

Die Besten:

Union Mitterkirchen: Stefan Graf (OM), Benjamin Huber (IV)

