Union Bad Hall holt Remis im ersten Spiel unter neuem Coach

In Runde drei der Bezirksliga Ost kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Garsten und der Union Bad Hall. Beiden Teams standen im Vorfeld jeweils drei Punkte zu Buche, gewann Garsten das Auftaktspiel gegen Ried, Bad Hall erreichte letzte Woche den ersten Sieg gegen Amateure Steyr. Unter der Woche gab es einen Trainerwechsel in Bad Hall, folgte Gerhard Lindinger auf Gerhard Mandl, um neue Impulse zu setzen. Für den neuen Trainer gab es zum Einstand ein Remis, trennen sich die Mannschaften mit 1:1.

Torlose erste Halbzeit

Schiedsrichter der Partie war Almir Barucic vor rund 200 Zusehern am Sportplatz des SV Garsten. Beide Mannschaften starteten engagiert in dieses Spiel, folgte eine intensive erste Halbzeit, in der Bad Hall dem Führungstreffer doch etwas näher sein sollte, wengleich hochkarätige Chancen länger auf sich warten ließen. Nachdem Fellinger für Bad Hall und Straßer für Garsten erste Annäherungen auf das gegnerische Tor unternahmen, hatte die Elf von Neo-Trainer Lindinger nach etwas mehr als einer halben Stunde dann Pech, als ein Abschluss des zurückgekehrten Aleksandar Bobar nur an der Latte landete und schließlich geklärt werden konnte. Bis zur Pause blieben beide Mannschaften bemüht, für einen Torerfolg sollte es in Durchgang eins allerdings nicht reichen, warum es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Pause ging.

Garsten schafft späten Ausgleich

Gleich nach dem Seitenwechsel sollte es dann aber plötzlich ganz schnell schon 1:0 für die Gäste stehen, bediente Grillitsch in Minute 46 mit einem herrlichen Lupfer Bernhard Reichl, der Bad Haller-Stürmer nahm sich die Kugel im Strafraum perfekt an, behielt die Übersicht und spielte quer auf Kornhuber, der allein vor dem Tor nur noch einschieben musste. Auch danach blieb das Spiel ähnlich intensiv wie in Halbzeit eins. Garsten versuchte wieder heranzukommen, Bad Hall war im Gegenzug stets brandgefährlich. Mit dem Ausschluss in Minute 72 für den Torschützen Kornhuber kippte dann die Partie etwas, drückte Garsten in den Schlussminuten auf den Ausgleich. Chancen blieben aber trotzdem Mangelware. Eine der wenigen sollte dann aber zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich herbeiführen. So war es der umtriebige Krönigsberer, der über links Puskaric stehen ließ, um anschließend den einlaufenden Lukas Götz zu bedienen, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob. In der Schlussphase spielte Garsten auf Sieg, kam gegen defensiv sehr gut stehende Gäste aber zu keiner aussichtsreichen Torchance mehr. Am Ende blieb es damit beim durchaus gerechten 1:1-Remis, mit dem Garsten wohl aber besser leben kann als Bad Hall.

Alexander Meier, Sportlicher Leiter Union Bad Hall:

„Nach vielen erfolgreichen Jahren mit Gerhard Mandl hatten wir das Gefühl, neue Impulse setzen zu müssen. Es hat sich die Möglichkeit aufgetan Gerhard Lindinger zu bekommen, der hierfür unser Wunschkandidat war. Zum Spiel denke ich, dass wir die etwas besseren Chancen hatten und somit hätten wir die Partie gerne gewonnen. Jetzt gilt es weiterzuarbeiten und die nächsten Spiele erfolgreich zu bestreiten.“

Die Besten:

SV Garsten: Marco Krönigsberger (LM), Michael Kogler (ZM)

Union Bad Hall: Patrick Grillitsch (ST), Mirsad Fazlic (IV)

