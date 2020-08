Spektakuläres Steyrer-Derby geht mit 5:4 an die Vorwärts Juniors

Details Sonntag, 30. August 2020 17:05

In Runde drei der Bezirksliga Ost gab es das große Steyrer-Derby zwischen dem SK Amateure Steyr und der SPG SK Vorwärts/ATSV Juniors. Als Favorit gingen die Juniors des SKV in diese Partie, wenngleich die Gäste nach der Absage am vergangenen Woche erst bei einem Saisonspiel stehen. Die Heimischen aus der Lauberleite hingegen mussten zuletzt zwei knappe Niederlagen einstecken, zog man gegen Oedt 1b und Bad Hall beide Male den Kürzeren. Auch dieses Mal gab es für die Mittendorfer-Elf nichts zu holen, setzt sich Vorwärts mit 5:4 durch.

Knappe Pausenführung für Amateure Steyr

Schiedsrichter der Partie war Fatih Acikgöz vor etwa 250 Zusehern am Sportplatz des SK Amateure. Eben jenen wurde von Beginn an eine intensive erste Halbzeit geboten, in der sich beide Mannschaften absolut nichts schenken wollten und ihr Glück in ihren starken Offensivreihen suchten. Den etwas besseren Start erwischten zunächst aber die Heimischen, die sogleich schon in der Anfangsphase durch Lukas Gruber in der neunten Spielminute in Führung gingen. Mit Fortlauf wurde die Partie aber immer offener, gab es Chancen auf beiden Enden des Platzes. Eine solche nutzte nach knapp einer halben Stunde dann Atilla Kalman zum Ausgleich für die junge Vorwärts-Elf. Kurz vor der Pause konnten die Lauberleitner die Führung aber wieder zurückerobern, beförderte der aufgerückte Aussenverteidiger Mustafa Civaoglu den Ball in die Maschen und besorgte damit die knappe 2:1 Pausenführung für Amateure Steyr.

Torparade in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel brauchten beide Teams etwas, um wieder ins Rollen zu kommen, wenig später sollte es in dieser Partie aber richtig spektakulär werden. So konnten die Blauen nach zehn Minuten durch Jetmir Rama erhöhen, ein Eigentor durch Civaoglu ließ die Vorwärts-Juniors jedoch wieder herankommen, ehe nur fünf Minuten später erneut Jetmir Rama die Zwei-Tore-Führung wieder herstellen konnte. Die Heimischen wirkten infolge zunächst souverän, waren bemüht die komfortable Führung über die Zeit zu spielen. In der Schlussphase sollte es dann aber noch einmal heiß hergehen. Erst machte Daniel Bilic mit dem Anschlusstreffer in Minute 84 die Partie wieder spannend, ehe er nur vier Minuten später mit dem Tor zum Ausgleich erneut aufzeigen konnte. Als sich dann in der Nachspielzeit schon vielerorts auf ein Remis eingestellt wurde, drehten die Juniors das Spiel in Minute 94 dann komplett. Wieder war es Daniel Bilic, der mit einem Hattrick innerhalb von zehn Minuten auf 5:4 für die Roten stellen konnte. Danach passierte nichts mehr, die Vorwärts Juniors gewinnen ein spektakuläres Derby mit 5:4, Amateure Steyr muss damit weiter auf die ersten Punkte warten.

Markus Eitl, Trainer SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr Juniors:

„Es war wirklich ein irres Spiel. Amateure Steyr hat eine echt starke Partie gemacht, wäre das zwischenzeitliche 4:2 wohl auch kein unverdientes Endergebnis gewesen. Die letzten zehn Minuten waren von uns dann aber Leidenschaft pur, ob der Sieg verdient ist oder nicht kann ich nach so einem Spiel nicht sagen.“

Bester Spieler:

Vorwärts Juniors: Daniel Bilic (OM)

