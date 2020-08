Union Leonding und SK Asten teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 30. August 2020 18:08

In der dritten Runde der Bezirksliga Ost trafen am Samstag die Union Leonding und der SK Asten aufeinander. Beide Teams warten in der aktuellen Saison noch auf ihren ersten Saisonsieg. Während der Gastgeber aus Leonding nach der Absage vergangene Woche zuletzt spielfrei blieb, bezog Asten letzte Woche in Ansfelden die erste Niederlage, nachdem man in Runde eins noch ein Remis gegen Schiedlberg holen konnte. Auch an diesem Wochenende holte die Shehab-Elf ein Unentschieden, trennen sich beide Teams mit 2:2.

Leonding geht verdient in Führung

Schiedsrichter der Partie war Stephan Bauer vor rund 100 Zusehern auf der Sportanlage der Union Leonding. Die Heimischen erwischten auch den besseren Start in die Partie, begannen engagiert und übernahem recht früh das Kommando. Folglich konnte die Orascanin-Elf nach etwas mehr als einer Viertelstunde dann auch schon verdient durch Rajko Vujanovic in Führung gehen. Die Gäste aus Asten taten sich lange schwer, kamen in Durchgang eins offensiv kaum zur Geltung und waren überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt. So hatte Leonding infolge gleich zwei, drei weitere hochkarätige Chancen zu vermelden, agierte dabei aber oft ohne die nötige Konsequenz. Kurz vor der Pause hatte man zudem noch die beste Möglichkeit auf eine höhere Führung, Tunahan Furuncu schoss aber aus aussichtsreicher Position über das Tor. Der Gastgeber hätte sich eine höhere Führung durchaus verdient, schlussendlich ging es aber mit dem knappen Zwischenstand von 1:0 in die Halbzeitpause.

Punkteteilung und zwei Ausschlüsse

Nach dem Seitenwechsel verlor Leonding dann aber etwas den Faden, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass Asten gestärkt aus der Kabine heraus kam und fortan ebenso offensiv Akzente setzen konnte. In dieser Phase gelang der Shehab-Elf relativ früh aus einem Eckball gleich auch der Ausgleich durch Andreas Biro. Infolge entwickelte sich ein Hin und Her, kamen beide immer wieder zu Torchancen, ehe erneut Rajko Vujanovic in Minute 71 eine solche zur 2:1-Führung für Leonding abschloss. Danach drückte aber wieder Asten, die zudem in der Schlussphase nach der Gelb-Roten Karten für Eldin Hakic in Überzahl spielten. In Minute 85 wurde dies dann auch belohnt. Schiedsrichter Bauer entschied völlig zurecht auf Elfmeter für Asten, Julian Öllinger verwertete diesen ohne Probleme zum 2:2. Die Heimischen verloren infolge mit Rajko Vujanovic noch ihren Doppeltorschützen nach Gelb-Rot und hatten in der Nachspielzeit noch richtig Glück, als Asten nach einem Konter eine drei gegen eins Situation vorfand, jedoch im finalen Abspiel auf Abseits entschieden wurde. Am Ende blieb es dann beim 2:2 Unentschieden.

Almir Orascanin, Trainer Union Leonding:

„Es war ein komisches Spiel, wir haben zwar gut begonnen, sind dann aber immer wieder zurückgefallen. Es ist ein altes Problem bei uns, dass wir zu wenig aus unseren Chancen machen, wäre in Halbzeit eins einiges möglich gewesen. So musst du dann am Schluss noch zittern, dass man nicht noch verliert. Deshalb war es sicher ein glücklicher Punkt für uns.

Die Besten:

Leonding: Rajko Vujanovic (ST)

Asten: Andreas Biro (ZM)

