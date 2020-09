SC Kronstorf gewinnt klar in Asten

Details Sonntag, 06. September 2020 15:42

In Runde vier der Bezirksliga Ost empfing am Samstag der SK Asten den SC Kronstorf. Für die Gäste aus Kronstorf verlief die vergangene Woche turbulent, verließ Trainer Gerhard Lindinger die Mannschaft kurzfristig in Richtung Bad Hall. Sein Amt übernahm mit Christian Ensmann vorübergehend der bisherige Co-Trainer. Trotz der Ereignisse zeigten seine Mannen Charakter und gewannen schlussendlich klar mit 3:0. Der SK Asten muss nach der zweiten Saisonniederlage damit weiter auf den ersten Sieg warten.

Führung kurz vor Seitenwechsel

Schiedsrichter der Partie war Hans Jürgen Hofstädter vor rund 200 Zusehern im Kornspitz Stadion in Asten. Beide Mannschaften gingen etwas ersatzgeschwächt in die Partie, musste Kronstorf unter anderem mit Stefan Immler eine ganz wichtige Stütze vorgeben. Dennoch kamen die Gäste damit besser zurecht und konnten mit Fortlauf das Spiel immer besser unter Kontrolle bringen und waren auch die klar gefährlichere Mannschaft im ersten Spielabschnitt, wenngleich man bei zwei, drei guten Offensivaktionen zunächst noch glücklos agierte. Der SK Asten fand in der Offensive hingegen kaum statt, hatte die Shehab-Elf über die gesamte Spieldauer lediglich eine gute Möglichkeit, die jedoch nichts einbringen sollte. Vielmehr war man mit Defensivarbeit beschäftig und konnte die Null lange halten. Kurz vor der Pause war dann der Bann aber doch gebrochen, sorgte SC-Stürmer Patrick Niederhuber in Minute 41 für das verdiente 1:0 für den SC Kronstorf. Mit diesem Zwischenstand ging es dann wenige Minuten später auch in die Halbzeit.

Kronstorf feiert ungefährdeten Sieg

Auch nach Wiederbeginn sollte sich wenig am Spielgeschehen aus der ersten Hälfte ändern, war Kronstorf weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und ließ den Gegner offensiv kaum zur Geltung kommen. Dennoch blieb es bis zum Anbruch der Schlussviertelstunde bei der knappen 1:0-Führung, ehe Mittelfeld-Dirigent Arlind Hamzaj in Minute 77 schließlich für die Vorentscheidung sorgen konnte. Infolge spielten die Gäste die Partie souverän von der Uhr, ließen die Mannen von Interimstrainer Ensmann keine Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. In der Nachspielzeit gab es dann schlussendlich auch noch das 3:0, wieder war es Arlind Hamzaj, der mit seinem Treffer zum 3:0 den Endstand herstellen konnte. Wenig später war dann Schluss, der SC Kronstorf gewinnt damit hochverdient mit 3:0 und hofft, in den nächsten Tagen einen neuen Trainer präsentieren zu können. Asten bleibt bei zwei Zählern und hofft nächste Woche bei Amateure Steyr auf den ersten Sieg.

Christian Ensmann, Trainer SC Kronstorf:

„Unsere Jungs haben heute wieder mental eine sehr starke Leistung abgerufen. Diese Situation ist für alle nicht einfach, wir sind aber nochmal näher zusammengerückt und eine gute Antwort gegeben. In dieser Phase ist es natürlich schwierig einen neuen Trainer zu finden, wir sind aber in Gesprächen und wollen in den nächsten Tagen jemand passenden finden.“

Die Besten:

SC Kronstorf: Peter Pleil (IV), Oliver Grundel (ZM)

