SK Amateure Steyr verliert erneut trotz vieler Chancen in Aschach

In Runde vier der Bezirksliga Ost empfing am Samstag der FC PALACE Aschach/Steyr den SK Amateure Steyr. Für die Steyrer läuft es in der aktuellen Saison gar nicht rund. Nach drei Niederlagen zu Beginn steht zudem mit Mario Mittendorfer der Trainer, als auch der Sportlichen Leiter Christian Theiss nicht mehr zur Verfügung. Auf der Gegenseite wartet auch Aschach noch auf den ersten Sieg, steht man mit einem Spiel weniger bei einem Punkt. Hinzu kam aber nun der erste Dreier, gewinnt der FC mit 4:2.

Amateure Steyr der Führung näher

Schiedsrichter der Partie war Anel Haliti vor rund 200 Besuchern am Sportplatz des FC Aschach. Die Heimischen fanden auch recht gut in dieses Spiel, wirkten zu Beginn etwas frischer und spritziger als die Steyrer. Folglich konnte man auch nach elf Minuten bereits verdient durch einen guten Schuss von Philipp Riener in Führung gehen. Danach drehte sich das Spielgeschehen aber zugunsten der Steyrer, die trotz des frühen Rückstandes zusetzen konnten und infolge immer gefährlicher wurden. Demnach war der Ausgleich in Minute 25 durch Dominik Bendra nach einem Freistoß hochverdient. Bis zur Halbzeit spielte dann nur noch Amateure Steyr, hatte durch Güngör, Rama und Gruber auch gleich mehrere Chancen, blieb aber im Abschluss glücklos. Zudem wurde ein vermeintlicher Elfmeter für die Gäste nicht gegeben. Nach 45 Minuten ging es dann mit 1:1 zurück in die Pause.

Aschach die effizientere Mannschaft

Wenig Veränderungen am Geschehen gab es zunächst auch in Halbzeit zwei, drückten die Steyrer auf den Führungstreffer, der sodann in Minute 57 durch einen verwandelten Elfmeter von Serhat Sari auch gelang. Die Führung wehrte allerdings nicht lange, dauerte die Antwort des FC Aschach nur fünf Minuten an. SK-Goalie Kovacic sah bei einem Corner nicht gut aus, Edin Kurtovic bedankte sich und traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Infolge kippte die Partie etwas und war es kurze Zeit später erneut Kovacic, der sich einen folgenschweren Patzer leistete und so Kurtovic seinen zweiten Treffer vorlegte. Die Steyrer erholten sich von diesem Schlag nicht mehr und mussten kurz vor Schluss gar noch die vorzeitige Entscheidung hinnehmen, traf Tobias Grossauer in der 87. Spielminute zum Endstand von 4:2 für den FC Aschach/Steyr. Der SK Amateure Steyr bringt sich damit selbst um den ersten Saisonsieg, über diesen darf sich der FC Aschach freuen.

Gerhard Seimair, Sportlicher Leiter FC Aschach/Steyr:

„Wir haben gut begonnen, sind nach dem Tor aber zurückgefallen und sind dann auch in Rückstand geraten. Mit dem Doppelschlag ist die Partie dann gekippt und konnten wir so den ersten Saisonsieg feiern.“

Die Besten:

FC Aschach/Steyr: Edin Kurtovic (ST), Hannes Grossauer (LV)

