Union Ried/Rdmk. holt den zweiten Heimsieg [VIDEO]

Details Sonntag, 06. September 2020 18:10

Am Samtagabend empfing in der Bezirksliga Ost die Union Ried/Rdmk. Die Union Freller Dach Schiedlberg. Die Gäste aus Schiedlberg haben vor dem Saisonstart mit Martin Hüttner einen neuen Trainer installiert um neue Impulse zu setzen. Dies gelang bislang nur bedingt, stehen zwei Niederlagen einem Remis gegenüber. Einen ersten Sieg konnte hingegen die Union Ried bereits einfahren, bezog man allerdings vergangene Woche die zweite Niederlage. Am Samstag sollte es aber wieder für einen Dreier reichen, gewinnt Ried klar mit 3:0.

Solide Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Manfred Paschinger vor rund 100 Zusehern am Sportplatz der Union Ried/Rdmk. . Den besseren Start in den vierten Spieltag erwischten die Heimischen, die vor eigenem Publikum die Begegnung recht früh in den Griff bekamen und durch einen frühen Doppelschlag auch gleich für Schockmomente auf Seiten der Gäste sorgen konnten. So war es erst in Minute zwei, als auch in Minute zehn mit einem herrlichen Schuss von der Strafraumgrenze Manuel Traxler, der mit einem Doppelpack binnen weniger Minuten seine Mannschaft früh auf Schiene brachte. Auch danach blieben die Rieder die tonangebende Mannschaft und versuchten dem Gegner weiter zuzusetzen. Auf der Gegenseite tat sich Schiedlberg weiter schwer, kam Offensiv bis auf einen Abschluss von Matthias Sinn kaum zur Geltung und hatte somit keine ausreichende Entlastung. Bis zur Pause sollte es aber keine weiteren Tore zu vermelden geben, ging es mit 2:0 für Ried in die Kabinen zurück.

Tor Union Ried/Rmk. 9

Schiedlberg versucht, kommt aber nicht heran

Die Halbzeitpause dürfte den Gästen aus Schiedlberg ganz gut getan haben, kamen die Mannen von Trainer Martin Hüttner engagierter aus der Kabine und gestalteten die Partie fortan offener. Ried ließ die Leistung aus dem ersten Durchgang total missen und versuchte die Führung weiter zu halten. Dennoch fehlte es der Union Schiedlberg weiter an der nötigen Durchschlagskraft in der Offensive, konnte man sich trotz Feldüberlegenheit auch nach dem Seitenwechsel nur wenige Chancen herausspielen. So plätscherte das Spiel etwas dahin, bis Ried/Rdmk kurz vor Schluss mit dem 3:0 den Sieg perfekt machen konnte. Nach einem Fehler der Schiedlberger Hintermannschaft war Moritz Leibetseder durch und traf souverän an Goalie Offenthaler vorbei zum Endstand. Die Union Ried/Rdmk fährt damit verdient den zweiten Saisonsieg ein, während die Gäste aus Schiedlberg die bereits dritte Niederlage nach vier Spielen einstecken müssen.

Matthias Wahl, Sektionsleiter Union Ried/Rdmk.:

„Wir haben aus den ersten beiden Schüssen zwei Tore gemacht, der Start ist demnach sehr gut gelungen. Aber auch danach waren wir in Halbzeit eins die bessere Mannschaft. Nach der Pause war Schiedlberg besser im Spiel, wir haben aber kaum Chancen zugelassen und am Ende noch das 3:0 erzielen können.“

Die Besten:

Union Ried/Rdmk.: Patrick Kirchberger (ZM), Markus Koppler (IV)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?