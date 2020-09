Bärenstarke ASKÖ Oedt 1b lässt Mitterkirchen keine Chance

Details Montag, 07. September 2020 15:29

Das Topspiel der Runde vier in der Bezirksliga Ost ging am Sonntag in Oedt über die Bühne, wo die ASKÖ Oedt 1b auf die Union Mitterkirchen traf. Beide Teams galten im Vorfeld der Meisterschaft als größte Favoriten auf den Meistertitel und haben dies auch nach den ersten drei Spieltagen nochmals unterstrichen. So stehen auf beiden Seiten drei Siege zu Buche, wird zumindest einer an diesem Wochenende erstmals Punkte liegen lassen. Nach 90 hochklassigen Minuten setzte sich am Ende Oedt klar mit 5:1 durch und bleibt makellos.

Solide Halbzeitführung

Schiedsrichter der Partie war Gregor Leonfellner vor rund 170 Zusehern in der Transdanubia Sportanlage in Oedt. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten hatte einen bärenstarken Tag erwischt, konnte die Luksch-Elf schon mit Anpfiff die Kontrolle übernehmen und ließ dem letztjährigen Herbstmeister kaum Zeit spielerische Akzente zu setzen. Folglich lag auch der Führungstreffer bereits früh in der Luft, der schlussendlich in Minute 17 durch Peter Orosz auch bald erzielt werden konnte. Lediglich sieben Minuten später stand es dann bereits schon 2:0, war Sandi Dizdaric zur Stelle und konnte die Führung erhöhen. Auch danach blieb Oedt am Drücker, Mitterkirchen wirkte bemüht, kam aber offensiv kaum zur Geltung. Trotz zweier weiteren guten Möglichkeiten für die Heimischen sollte es im ersten Durchgang aber keine weiteren Treffer zu vermelden geben, ging es nach 45 Minuten mit dem Zwischenstand von 2:0 in die Pause.

Klarer Heimsieg für Oedt

Spielabschnitt zwei begann dann sogleich mit dem Anschlusstreffer für die Union Mitterkirchen, nutzte Tomas Cekovsky einen kurzen Hänger des Gastgebers eiskalt zum 2:1, ehe den Gästen wenig später beinahe der Ausgleich gelang. Oedt fing sich allerdings recht schnell wieder und konnte wiederum nur zehn Minuten eine Antwort folgen lassen, als Peter Orosz Union-Goalie Stadler umkurvte und auf 3:1 stellte. Fortan präsentierte sich Oedt wieder so dominant wie im ersten Durchgang und hatte gleich mehrmals den vierten Streich am Fuß. Die beste Chance hatte Dizdaric, der per Kopf nur die Latte traf. Erst in der Schlussphase konnte die Luksch-Elf dann alles klar machen, traf erst Stephan Moser nach Zuspiel von Orosz zum 4:1, ehe Peter Orosz selbst mit seinem dritten Treffer an diesem Tag für den Endstand von 5:1 sorgen konnte. Am Ende bedeutete dies einen hochverdienten Heimsieg für die ASKÖ Oedt 1b, die Union Mitterkirchen muss damit die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen.

Andreas Luksch, Trainer ASKÖ Oedt 1b:

„Meine Mannschaft hat heute eine geschlossen sehr starke Leistung gezeigt, waren wir bis auf einen kurzen Hänger zehn Minuten nach der Pause stets die bessere Mannschaft. Es war eine Partie auf sehr hohem Niveau, auf diese Partie müssen wir natürlich aufbauen.“

Die Besten:

ASKÖ Oedt 1b: Peter Orosz (ST), Dragan Javorovic (ZM)

