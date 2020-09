Spätes Tor ebnet ersten Saisonsieg des Ennser Sportklubs

Details Sonntag, 13. September 2020 11:09

In Runde fünf der Bezirksliga Ost traf am Samstag der Ennser Sportklub auf die SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr Juniors. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende Niederlagen einstecken. Während die Gäste aus Steyr zuhause gegen Garsten verloren, sind die Heimischen aus Enns bislang gar ohne Punkte, verlor die Huremovic alle vier bisherigen Spiele. Dies sollte sich an diesem Spieltag ändern, gewinnt Enns etwas überraschend mit 2:1 und schreibt erstmals an.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Schiedsrichter der Partie war Jasmin Imsirovic vor rund 200 Zusehern in der Enns Arena. Den besseren Start in diese Begegnung erwischte die junge Steyrer Mannschaft, die vor allem immer wieder spielerische Akzente setzen konnten, im letzten Drittel aber wohl etwas zu unentschlossen agierten oder an Enns-Goalie Heller scheiterten. Mit Fortlauf fand aber auch Enns immer besser ins Spiel und konnte das Geschehen nach etwa 20 Minuten dann auch offener gestalten, hatte man zudem mehr Torchancen zu vermelden. Eine solche nutzte wenig später Okan Taskin dann auch zum mittlerweile nicht unverdienten 1:0 für Enns. Auch danach blieb es eine intensive Partie auf hohem Niveau, in der es neben vielen Zweikämpfen immer wieder auch fußballerische Momente gab und dem Zuschauer somit einiges anbot. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte dann nochmal Enns, Okan Taskin tauchte plötzlich allein vor Steyr-Goalie Tober auf, konnte den Ball aber nicht am jungen Keeper vorbeibringen. Bis zum Halbzeitpfiff sollte es dann auch keine weiteren Torerfolge mehr geben, ging es mit dem knappen Zwischenstand von 1:0 für Enns zurück in die Kabinen.

Enns gelingt spätes Tor

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ähnlich, wie noch vor der Pause. Vorwärts probierte zwar viel, biss sich aber lange an stark verteidigenden Ennsern die Zähne aus, ehe nach 71 Minuten doch einer der wenigen Fehler der Ennser-Hintermannschaft zum 1:1 für die Steyrer führte. Atilla Kalman bedankte sich und schob souverän zum Ausgleich ein. In den Schlussminuten schien Vorwärts kräftemäßig angeschlagener als der Gastgeber, konnte infolge Enns noch einmal zusetzen und wurde wieder gefährlicher. Nachdem man zunächst noch ein, zwei gute Chancen auf den späten Führungstreffer ausließ, war es in Minute 88 dann der eingewechselte Lukas Riegler, der mit dem Tor zum 2:1 das Heim-Publikum jubeln ließ. Vorwärts konnte anschließend nicht mehr entscheidend nachlegen, brachte Enns die knappe Führung über die Zeit und feiert damit nicht unverdient den ersten Saisonsieg.

Agan Huremovic, Trainer Ennser Sportklub:

„Ein enorm wichtiges Ergebnis gegen eine sehr starke Mannschaft. Die ersten Punkte waren sicher schon überfällig, hätte sich meine Mannschaft die vergangenen Wochen schon mehr verdient. Umso mehr freut es uns jetzt. Das Spiel war intensiv, Steyr hat vor allem spielerisch viel drauf, wir haben aber gut dagegen gehalten und uns den Sieg somit auch verdient.“

Die Besten:

Enns: Marco Heller (TW), Okan Taskin (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?