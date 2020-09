6 aus 6! ASKÖ Oedt 1b bleibt weiterhin ohne Punkteverlust

Details Sonntag, 20. September 2020 14:04

In Runde sechs der Bezirksliga Ost empfing am Samstag die ASKÖ Oedt 1b die Union Schiedlberg. Der Gastgeber aus Oedt ist bislang das Maß der Dinge in der Liga, konnte die Luksch-Elf alle ihrer fünf vorangegangenen Partien gewinnen und ist damit auch Tabellenführer. Ganze elf Punkte weniger hat der Kontrahent aus Schiedlberg am Konto, konnte die Mannschaft von Trainer Martin Hüttner aber zuletzt den ersten Saisonsieg einfahren. In Oedt gab es schlussendlich nichts zu holen, siegt Oedt klar mit 3:0.

Klare Angelegenheit in Halbzeit eins

Schiedsrichter der Partie war Karel Hinterreither vor rund 100 Zusehern in der Transdanubia Sportanlage Oedt. Von Beginn an ließ die 1b des OÖ-Ligisten keine Diskussion zu, wer hier als Sieger vom Platz gehen sollte. Die Heimischen waren von Start weg sehr dominant und konnten das hohe spielerische Niveau über die gesamte erste Halbzeit auch so durchziehen. Schiedlberg konnte demnach kaum für Entlastung sorgen, hatte vorweg auch keine einzige Torchance im ersten Durchgang, versuchte man die Null so lange wie möglich zu halten. Dies gelang allerdings nur bis Minute 14, durchbrach Aussenverteidiger Stephan Moser nach Vorarbeit von Harrison Kennedy den Schiedlberger-Defensivblock und stellte die Weichen früh auf Sieg. Auch danach spielte Oedt munter nach vorne, hatte immer wieder gute Chancen, die Führung weiter auszubauen, musste sich aber zunächst mit dem knappen Vorsprung begnügen. Kurz vor der Pause sollte es schließlich doch noch passieren. Schiedsrichter Hinterreither zeigte auf den Elfmeterpunkt, dies war natürlich eine Sache für Peter Orosz, traf der Kapitän trocken zum 2:0 Pausenstand für die ASKÖ Oedt 1b.

Glatter Heimsieg für Oedt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Oedt die tonangebende Mannschaft, wenngleich die Luksch-Elf etwas an Tempo herausnahm und nicht mehr ganz so dominant wie noch im ersten Spielabschnitt auftrat. Dennoch waren die Heimischen klar die gefährlichere Mannschaft und konnten schließlich nach einer knappen Stunde nach Vorarbeit von Harrison Kennedy durch Peter Orosz endgültig den Sack zu machen. Schiedlberg kam im zweiten Durchgang zu einem Torschuss, fehlte es gegen defensiv nichts zulassende Oedter an der nötigen Durchschlagskraft. In den Schlussminuten hätte der Gastgeber noch höher gewinnen können, schlussendlich blieb es nach 90 Minuten aber beim glatten 3:0-Heimerfolg für die Mannschaft von Andreas Luksch, die damit weiterhin makellos an der Tabellenspitze verbleibt.

Andreas Luksch, Trainer ASKÖ Oedt 1b:

„Kurz zusammengefasst waren wir heute klar die bessere Mannschaft, haben das Spiel über 90 Minuten dominiert und kaum etwas zugelassen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft etwas Tempo herausgenommen, dennoch war es eine reife und engagierte Leistung auf spielerisch hohem Niveau mit der ich nur zufrieden sein kann.“

Die Besten:

ASKÖ Oedt 1b: Peter Orosz (ST), Harrison Kennedy (OM)

