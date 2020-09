Ennser Sportklub entscheidet Derby gegen Asten knapp für sich

Details Samstag, 26. September 2020 15:09

Zum Auftakt der siebten Runde in der Bezirksliga Ost gab es das brisante Derby zwischen dem Ennser Sportklub und dem SK Asten. Die beiden Nachbarn sind auch in der Tabelle nur knapp voneinander getrennt, liegt Enns mit drei Punkten auf Platz zwölf, während Asten mit einem Zähler weniger gleich dahinter rangiert. Somit könnten beide mit einem Sieg wichtige Punkte mitnehmen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Dies gelang schlussendlich dem ESK, gewinnt der Gastgeber knapp mit 2:1.

Enns dreht Rückstand

Schiedsrichter der Partie war Thomas Pusch vor rund 200 Zusehern in der Enns Arena. Eben jenen wurde von Beginn an zwar ein recht temporeiches Derby geboten, aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse und dem tiefen Boden wirkte die Anfangsphase aber recht zerfahren, merkte man beiden Mannschaften etwas die Unsicherheit an. Dennoch hatte Enns etwas mehr vom Spiel, konnte Offensiv für gefährlichere Aktionen sorgen, in Führung gehen sollten nach 24 Minuten aber dann doch leidenschaftlich kämpfende Astner, die einem Abstimmungsfehler in der Ennser Defensive durch Julian Öllinger ausnutzen konnten. Dies bedeutete aber praktisch einen Weckruf für den ESK, der in weiterer Folge geradliniger wurde und immer wieder auch Torchancen vorfinden konnte. So gelang zehn Minuten später dann schon der Ausgleich, markierte Dejan Javorovic per Freistoß den Treffer zum 1:1. Nur vier Minuten später war die Partie dann auch schon gedreht, besorgte Martin Winklehner das verdiente 2:1 für Enns. Die Heimischen hatten vor dem Pausenpfiff noch ein, zwei gute Möglichkeiten auf eine höhere Führung, nach 45 Minuten sollte es aber mit 2:1 in die Kabinen zurück gehen.

Spiel bleibt spannend bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel konnte Enns nahtlos weitermachen, blieb die Huremovic-Elf weiter am Drücker und ließ Asten kaum zur Entfaltung kommen. Die Heimischen waren in dieser Phase aber zu ineffizient, erspielte man sich zwar einige Chancen, vergab aber allesamt und verpasste damit die vorzeitige Entscheidung. In der Schlussphase flachte die Partie dann etwas ab, verlor Enns etwas den Zugriff, warum der Ausgang des Spiels bis zum Schluss offen bleiben sollte. Asten agierte aber weitgehend nur mit langen Bällen, kam so aber kaum noch zu Chancen auf den möglichen Ausgleich. Am Ende brachte Enns die knappe Führung über die Zeit und fährt damit einen verdienten Heimsieg im Derby ein. Der SK Asten muss somit weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Agan Huremovic, Trainer Ennser Sportklub:

„Es war irgendwie ein komisches Derby, das Tempo war gut, es fehlte allerdings oft an spielerischen Szenen, auch Zweikämpfe gab es wenige. Wir waren dennoch aber die bessere Mannschaft und hätten eigentlich das Spiel schon früher entscheiden müssen. So blieb es lange spannend, wir sind aber überglücklich mit den drei Punkten.“

Bester Spieler:

Ennser Sportklub: Tobias Rumetshofer (LV)