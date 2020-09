Union Mitterkirchen feiert klaren Heimsieg

Details Samstag, 26. September 2020 17:20

Am Freitagabend empfing in Runde sieben der Bezirksliga Ost die Union Mitterkirchen den FC Aschach/Steyr. Die Renner-Elf konnte am vergangenen Spieltag nach zwei Niederlagen zuvor wieder einen vollen Erfolg verzeichnen und blieb damit dran an der Spitzengruppe der Tabelle.Die Gäste mussten zuletzt hingegen erneut absagebedingt pausieren, holten die Schacher bislang vier Punkte aus vier Spielen. Hinzu kamen in Mitterkirchen keine weiteren, setzt sich der Gastgeber klar mit 4:0 durch.

Knappe Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Gabriel Wiesinger vor rund 100 Zusehern am Sportplatz der Union Mitterkirchen. Die spielerisch klar stärkere Mannschaft aus Mitterkirchen konnte auch von Beginn an schon das Kommando übernehmen. Das Team von Jörg Renner erspielte sich schon bald erste Torchancen, blieb zunächst aber glücklos, war auch der gute Schacher Torhüter Peter Szakos stets auf dem Posten. Auf der Gegenseite gab es wenige Offensivaktionen für die Gäste aus Aschach, konnte sich die Schausberger-Elf allerdings vor allem kämpferisch nichts vorwerfen und hielt lange ganz ordentlich dagegen. Zehn Minuten vor der Pause konnte Mittekirchen dann aber doch in Führung gehen, sollte ein direkt verwandelter Freistoß von Laszlo Lengyel zum 1:0 für den Gastgeber führen. Bis zur Pause änderte sich dann am Spielgeschehen wenig, defensiv gut agierende Gäste verhinderten in der Schlussphase einen möglichen höheren Rückstand. Somit ging es mit dem knappen Stand von 1:0 für die Union in die Pause.

Klarer Heimerfolg für Mitterkirchen

Der anhaltende Regen machte es für beide Mannschaften mit Fortlauf natürlich nicht leichter, waren die schwierigen Platzverhältnisse mitverantwortlich dafür, dass das Spiel nach dem Seitenwechsel etwas dahinplätscherte. Mitte der zweiten Halbzeit konnten die Heimischen schließlich aber noch einmal zulegen. Nachdem zunächst noch ein, zwei erste Annäherungen auf das Gäste-Tor nicht erfolgreich waren, konnte Mitterkirchen binnen fünf Minuten dann die Partie vorentscheiden. So war es in Minute 70 erst Stefan Graf mit dem 2:0, ehe wenig später Stürmer Tomas Cekovsky mit seinem Tor zum 3:0 alles klar machen sollte. Aschach konnte in dieser Phase wenig entgegen setzen, verlor nach dem dritten Gegentor auch etwas die Ordnung und musste folglich auch noch den vierten Gegentreffer einstecken, sorgte erneut Stefan Graf für den Endstand von 4:0 für Mitterkirchen. Der Gastgeber feiert damit den nächsten Saisonsieg und setzt sich somit vorübergehend wieder auf Platz zwei in der Tabelle. Aschach rutscht auf Rang elf ab.

Franz Lumetsberger, Sektionsleiter Union Mitterkirchen:

„Wir waren klar die spielbestimmende Mannschaft, haben uns viele Chancen erarbeitet, der Gegner hat aber lange kämpferisch stark dagegen gehalten. Mit den Toren zwei und drei haben wir uns dann aber belohnt und konnten die Partie frühzeitig entscheiden.“

Die Besten:

Union Mitterkirchen: Roland Plaimer (ZM), Stefan Graf (OM)