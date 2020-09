Union Ansfelden trotz 3:0-Führung mit Zittersieg in Garsten

Details Sonntag, 27. September 2020 16:13

In Runde sieben der Bezirksliga Ost empfing am Samstag der SV Garsten die Union Ansfelden. Beide Mannschaften taumelten im vergangenen Jahr noch knapp über dem Strich, ist man heuer richtig stark bislang unterwegs. So liegen die Heimischen mit 13 Zähler auf Rang drei, Ansfelden mit ebenso vielen Punkten auf dem zweiten Rang. Das vermeintliche Topspiel der Runde konnte am Ende die Union Ansfelden für sich etnscheiden, gewinnt man nach 3:0-Führung noch denkbar knapp mit 3:2.

Ansfelden findet besser ins Spiel

Schiedsrichter der Partie war Manfred Paschinger vor rund 120 Zusehern am Sportplatz des SV Garsten. Die Gäste aus Ansfelden wirkten nach der bitteren Niederlage zuletzt gegen Amateure Steyr ungemein motiviert und fanden auch besser in diese Begegnung. In der Defensive ließ man gegen die schnellen Garstner Flügelspieler kaum etwas zu, auf der anderen Seite des Platzes präsentierte sich die Leitner-Elf stets brandig. Folglich lag die Führung für Ansfelden auch schon bald in der Luft, die schlussendlich der junge Muhamed Orascanin in Minute 12 auch besorgen konnte. Garsten ließ mit Offensivaktionen lange auf sich warten, hatte Götz in Minute 26 die erste und auch einzige Großchance für den SV in Halbzeit eins. Anders die Gäste, die immer wieder vor Garsten-Keeper Stern Betrieb machen konnten und kurz vor der Pause auch verdient das zweite Tor durch Yunus Ural nachlegen konnten. Ural tauchte nach einem weiten Abschlag von Union-Tormann Mayr Stockinger vor dem Tor auf und schob gekonnt ein. Mit diesem Zwischenstand sollte es dann wenig später auch in die Pause gehen.

Garsten wacht zu spät auf

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es beim gewohnten Verlauf, war weiterhin Ansfelden die bessere Manschaft und sollte in Minute 72, nachdem zuvor bereits zwei, drei gute Chancen liegen gelassen wurden, durch einen Kopfball von Ivan Jurkic die Partie vermeintlich vorzeitig entscheiden. Erst danach schien Garsten munterer zu werden, wurde die Mayr-Elf erst nach diesem Gegentor gefährlich und konnte sich wenig später auch sogleich dafür belohen, traf Alexander Straßer nach einem herrlichen Zuspiel von Bibermair zum 1:3. Der Gastgeber warf infolge noch einmal alles nach vorne, suchte mit langen Bällen immer wieder die großgewachsenen Weber und Kogler und sollte die Schlussphase tatsächlich noch brisant werden lassen. Denn in Minute 88 nickte Kogler zum 2:3 Anschlusstreffer ein. In den Schlussminuten versuchte Garsten noch das Unentschieden zu gewinnen, am Ende blieb es aber beim knappen Auswärtssieg für die Union Ansfelden.

Andreas Leitner, Trainer Union Ansfelden:

„Nach der Niederlage zuletzt wollten wir unbedingt gewinnen. Das hat man 70 Minuten lang auch gesehen, waren wir über weite Strecken die bessere Mannschaft. Nach dem 3:0 wurde Garsten dann stärker, warf alles nach vorne und kam gar noch heran. Am Ende waren wir dann froh über den Abpfiff, wenngleich wir uns den Sieg sicher verdient haben.“

Die Besten:

Union Ansfelden: Adam Sharabi (IV), Muhamed Orascanin (OM)