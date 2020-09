Union Ried/Rdmk. feiert überzeugenden Heimsieg gegen die Vorwärts Juniors

Details Sonntag, 27. September 2020 21:48

Am Samstagabend empfing in der Bezirksliga Ost die Union Ried/Riedmark die SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr Juniors. Die Teams sind in der Tabelle beinahe unmittelbare Nachbarn, haben beide bislang sechs Punkte gesammelt, mussten zuletzt aber zwei beziehungsweise gleich drei Niederlagen am Stück einstecken. Folglich wollen beide Mannschaften endlich wieder gewinnen und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren. Dies gelang den Riedern, setzt sich die Mannschaft von Trainer Christian Lehner klar mit 4:1 durch.

Klare Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Lukas Schüttengruber vor rund 100 Zusehern in der Sport Mayr Arena in Ried/Rdmk. Die Heimischen boten von Beginn an eine engagierte Leistung, wurden die jungen Steyrer immer wieder früh unter Druck gesetzt und hatten somit kaum Luft, ihre spielerische Stärke auszuspielen. Auch in der Offensive lief es für Ried ganz ordentlich, konnte man sich schon früh erste Gelegenheiten erspielen, um in Minute acht auch schon in Führung zu gehen. Nach einem Abschlag aus der eigenen Hälfte ging es plötzlich schnell, David Schachner war schließlich im Fünfer zur Stelle und nickte zum frühen 1:0 ein. Lediglich eine Minute später konnte Ried sofort nachlegen, als Georg Diwold nach einem Freistoß herrlich per Kopf erhöhte. Die Gäste aus Steyr wirkten geschockt, kam die Eitl-Elf infolge bis zum Pausenpfiff zu keiner einzigen Torchance und blieb über weite Strecken blass. Anders die Union Ried, die durch einen verwandelten Strafstoß von Manuel Traxler in Minute 42 auch noch das 3:0 folgen lassen konnte und damit die Aufgabe für die Vorwärts Juniors noch schwerer gestaltete.

Verdienter Heimsieg

Den Riedern gelang es jedoch nicht den Schwung in die zweite Halbzeit mitzunehmen. Steyr tauschte zur Pause gleich doppelt, kam auch aktiver aus der Kabine, blieb jedoch weiterhin ohne Idee im letzten Drittel. Dennoch waren es in Minute 49 die Heimischen mit dem nächsten Treffer, nutzte Philipp Freller einen Tormannfehler aus und traf ohne Probleme zum 4:0 und damit zur Vorentscheidung. Die Steyrer kamen zwar wenig später durch einen schönen Distanzschuss von Daniel Bilic zum Ehrentreffer, danach tat sich jedoch lange nichts auf beiden Seiten des Platzes. In den Schlussminuten versuchte Vorwärts noch einmal etwas zuzulegen, kam aber zu keinem brauchbaren Abschluss mehr. Somit blieb es am Ende beim völlig verdienten 4:1-Heimsieg für die Union Ried/Rdmk., die damit weiter Schritte weg von der Abstiegszone machen.

Tor Union Ried/Rmk. 10

Christian Lehner, Trainer Union Ried/Rdmk.:

„Es war heute wirklich ein tolles Spiel von meiner Mannschaft, haben wir den Gegner kaum ins Spiel gelassen und auch immer wieder zu guten Zeitpunkten getroffen. Somit sind wir überglücklich mit den drei gewonnenen Punkten.“

Die Besten:

Union Ried/Rdmk.: Freller Philipp (IV), Georg Diwol (OM)