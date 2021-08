Vorwärts statt Rückwärts: Steyr Amateure gewinnen Auftaktspiel gegen Ansfelden

Details Sonntag, 15. August 2021 10:08

Die Union HAKAKÜCHE Ansfelden konnte der SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. In der Steyrer R.S.F.-Arena waren 100 Zuseher dabei anwesend.

Die erste Hälfte der Auftaktpartie SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr gegen Union HAKAKÜCHE Ansfelden brachte wenige nennenswerte Aktionen, bis schließlich Amir Pasic für sein Team Vorwärts Am./ATSV Steyr in der 38. Minute den Führungstreffer erzielte. So weit, so gut also für die Steyrer. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.



2 Minuten, 2 Tore



In der 63. Minute brachte Vorwärts Am./ATSV das Netz erneut zum Zappeln, den Treffer zum 2:0 erzielte Jetmir Rama. Für klare Verhältnisse sorgte Vorwärts Am./ATSV Steyr nur eine Minute später, indem jener Rama sich erneut in die Torschützenliste eintragen durfte, da er das 3:0 markierte (64.). Mit dem Abpfiff durch den Unparteiischen Kurt Habichler war Vorwärts Am./ATSV der Start in das neue Fußballjahr geglückt.

Bezirksliga Ost: SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 3:0 (1:0)

38 Amir Pasic 1:0

63 Jetmir Rama 2:0

64 Jetmir Rama 3:0

