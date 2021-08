Kurz vor Schluss: Kogler schießt Garsten zum Sieg

Details Sonntag, 22. August 2021 07:21

Der SV Garsten hat sich gegen die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr in Runde 2 der Bezirksliga Ost mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg der neuen Saison gesichert. Die Elf von Reinhard Mayr war mit einem 1:1 beim Ennser Sportklub in die Saison gestartet, während die SPG SK Vorwärts/ATSV Juniors einen 3:0 Sieg gegen Ansfelden zum Saisonauftakt feiern durfte.

Magere Chancenverwertung führt zu torloser Halbzeit

Bereits in der 1. Spielminute die erste Topchance für die Vorwärts Juniors: Michael Kozarac setzt Marco Schorkopf sehenswert in Szene, dessen Lupfer geht jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Auf die nächste gute Chance mussten die 160 erschienenen Zuschauer bis zur 34. Spielminute warten. Diesmal war es Garsten-Rechtsverteidiger Robert Kastner der auf der Seite aufzog und Michael Kogler bediente, dieser vergab ebenso aus vielversprechender Position. Um ein Haar verpassten die Gäste die Führung in Minute 36, als nach einem stark getretenen Eckball der Ball von der Stange nicht ins Tor, sondern zurück ins Feld sprang. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit somit nicht zu treffen.

Joker Haslinger läutet turbulente Schlussphase ein

Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. In Minute 77 war es dann soweit: Manfred Rabenhaupt verschätzt sich bei einem weiten Ball, Marcel Haslinger nutzt den Fehler eiskalt aus und verwertet humorlos zur Führung. Nun nahm die Partie ihren Lauf. Ein Garstner Verteidiger spielt einen unpräzisen Rückpass, Marco Schorkopf schaltet schnell, luchst Heimtorwart Stern den Ball ab und schiebt aus spitzem Winkel das Leder in die Maschen. Garsten rappelte sich trotz des Fauxpas nochmal auf und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer: Thomas Bibermair setzt sich in der 89. Spielminute auf der rechten Seite durch und legt für Michael Kogler auf, dieser macht seine vergebene Topchance aus Halbzeit eins wieder gut und markiert das 2:1 für die Gastgeber. Somit bleibt der SV Garsten nach einer starken Vorstellung auch in Runde 2 ungeschlagen, während die SPG SK Vorwärts/ATSV Juniors mit leeren Händen nach Hause fährt.

