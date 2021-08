SV Garsten dank Kogler voll im Geschäft

Details Sonntag, 29. August 2021 14:41

Der FC Aschach an der Steyr hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen den SV Garsten. Knapp 185 angereiste Zuschauer sahen einen stark aufspielenden SV Garsten, der dank eines Doppelpacks von Michael Kogler einen verdienten Derbysieg einfuhr.

Garsten spielbestimmend - Aschach antwortet adäquat

Die Hausherren bestimmten von Anfang an das Spielgeschehen. Michael Kogler brachte die Gäste ins Hintertreffen, als er in der 17. Spielminute nach Vorarbeit von Marco Krönigsberger eiskalt aus etwa 18 Metern zur Führung einschoss. Die Antwort von Aschach ließ nicht lange auf sich warten: nach einer Flanke von Alexander Aselwimmer ist Philipp Riener zur Stelle und stellt den Ausgleich wieder her. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Dreier dank Blitzstart

Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff klingelte es wieder im Kasten von Gäste-Schlussmann Szakos: Kastner mit der Hereingabe, wieder steht Michael Kogler goldrichtig und nickt zur 2:1-Führung ein. Der SV Garsten zog sich nicht zurück, versuchte immer wieder die Führung auszubauen. Der eingewechselte Marcel Simon Haslinger hatte die Möglichkeit die Führung auszubauen, vergibt aber aus aussichtsreicher Position. Auch Alexander Straßer hatte die Chance den Sack zuzumachen, doch auch er ließ seine Möglichkeit ungenutzt. Am Ende des Tages feiert der SV Garsten trotz mangelnder Chancenverwertung einen verdienten Derbysieg und setzt sich mit sieben Zählern auf dem dritten Tabellenrang fest. Der FC Aschach an der Steyr markiert hingegen das Schlusslicht in der Tabelle, aus drei Partien konnte bisher erst ein Punkt geholt werden.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Trotz des knappen Ergebnisses war die Partie eine klare Angelegenheit. Im Endeffekt war der Sieg mehr als verdient und hätte durchaus höher ausfallen können oder besser gesagt müssen. Die Torstange oder der gegnerische Tormann und teilweise das Unvermögen unsererseits führten dazu, dass wir am Ende nur zwei Torchancen genutzt haben."

Die Besten:

SV Garsten: Michael Kogler (ZM)

FC Aschach an der Steyr: Ernö Peter Szakos (TW)

