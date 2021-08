4:0! Bad Hall überrumpelt Schiedlberg

Details Sonntag, 29. August 2021 17:03

Derbytime in der Bad Haller Zorn-Arena! Die Union Freller Dach Schiedlberg war zu Gast in der Kurstadt und hatte nach verspielter 3:0-Führung in der Vorwoche gegen die 1b von Oedt einiges wiedergutzumachen. Die Gastgeber konnten gegen den direkten Konkurenten aus Mitterkirchen brillieren und fuhren in Runde 2 der Bezirksliga Ost einen souveränen 2:0 Auswärtssieg ein. Auch in der 3. Runde setzte es für die "Oktoberfestkicker" nach einer durchwachsenen Leistung eine weitere Klatsche.

Torloser erster Durchgang - Chancen auf beiden Seiten

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Chancen, den Führungstreffer zu markieren waren jedoch auf beiden Seiten vertreten. Dejan Bobar hatte nach knappen zwanzig Minuten die erste richtig gute Möglichkeit die Hausherrren in Führung zu bringen, sein Abschluss aus aussichtsreicher Position geht jedoch weit über den Kasten von Gästegoalie Brandhuber. Auch Schiedlberg hatte das 1:0 auf dem Fuß, doch auch Hofmann verpasst nach Vorarbeit von Rene Gressenbauer den Führungstreffer. Knapp 300 angereiste Fußballfans sahen somit eine torlose erste Hälfte.

Bad Hall überrollt Schiedlberg: Reichl trifft doppelt

Coach Lindinger hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden. Seine Mannschaft spielte in Durchgang zwei befreiter und gezielter nach vorne. In Minute 65 die Erlösung: Marcel Wolflehner fasst sich aus knapp zwanzig Metern ein Herz und zieht ab, sein Abschluss landet im Kreuzeck und markiert die Führung für die Gastgeber. Nun ging es Schlag auf Schlag: Bernhard Reichl gelang es abermals seine enorme Geschwindigkeit auszuspielen, innerhalb von zwei Minuten schnürte der Bad Haller Offensivmann einen Doppelpack und sorgte für klare Verhältnisse in der Zorn-Arena. Eine Minute vor Abpfiff trug sich Patrick Grillitsch nochmal in die Torschützenliste ein und stellte auf 4:0. Schiedlberg bleibt somit auch in Runde 3 sieglos, während die Elf von Gerhard Lindinger weiter ungeschlagen bleibt und vorerst den ersten Tabellenplatz einnimmt.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Lindinger (Trainer Union Bad Hall):

„Die erste Halbzeit war eher bescheiden, wir waren noch nicht bereit die Wege zu machen und das Tempo vorzugeben. Schiedlberg hat geschickt verteidigt und hat auf Konter gelauert. Mit der Umstellung in der Halbzeit haben wir nochmal das Tempo verschärft und konnten die Partie für uns entscheiden. Nach der guten Leistung in Halbzeit zwei hätte das Ergebnis auch deutlich höher ausfallen können, wenn wir ordentlich fertig gespielt hätten."

Die Besten:

Union Bad Hall: Danijel Dramac (ST), Rene Wolflehner (IV)

