3:1! Mitterkirchen wieder auf Kurs

Details Sonntag, 29. August 2021 18:36

Nachdem die Union Mitterkirchen zwei Niederlagen gegen die Titelaspiranten aus Oedt und Bad Hall einstecken musste, konnten die Mannen von Jörg Renner in Runde 3 den ersten Saisonsieg einfahren. Die Hausherren aus Leonding erzielten zwar zwischenzeitlich den Ausgleich (69.), konnten aber der starken Offensive der Gäste nicht standhalten und gaben die Punkte aus der Hand.

Torloses antasten in Durchgang eins - Mitterkirchen setzt sich durch

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Union Carlovers Leonding und die Union Mitterkirchen ohne Torerfolg in die Kabinen. Keine der Mannschaften wurde zwingend in der Offensive, somit geht es torlos in die Halbzeitpause. Maximilian Kranzl brachte schließlich die Gäste nach Wiederanpfiff in der 49. Minute nach vorn. In Minute 69 gelang der Union Leonding der Ausgleich durch Ümit Nuredini. Dass Mitterkirchen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Roland Pleimer, der in der 73. Minute zur Stelle war und die Führung wiederherstellte. Für das 3:1 der Gäste zeichnete David Badinsky verantwortlich (82.). Der Stürmer der Gäste nickt per Kopf ein und macht den Sack zu. Zum Schluss feierte die Union Mitterkirchen einen dreifachen Punktgewinn gegen die U. Leonding.

Mit diesem Sieg zieht Mitterkirchen an der Heimmannschaft vorbei auf Platz elf. Die Union Leonding fällt auf die zwölfte Tabellenposition.

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Mitterkirchen, 1:3 (0:0)

49 Maximilian Kranzl 0:1

69 Ümit Nuredini 1:1

73 Roland Pleimer 1:2

82 David Badinsky 1:3

