Salkic-Doppelpack bringt Union Leonding auf die Siegerstraße

Details Sonntag, 12. September 2021 19:16

Die Union Carlovers Leonding kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Die Mannen von Almir Orascanin konnten sich in einer turbulenten Partie vor allem durch eine überragende Chancenverwertung auszeichnen und den zweiten Dreier der laufenden Saison einfahren.

Leonding gnadenlos - Salkic schnürt frühen Doppelpack

In der 12. Spielminute klingelte es zum ersten Mal: Dieter Kiesenebner spielte den Ball zu Edis Salkic, dieser versenkte den Ball aus knapp 20 Metern im Gästetor. Die Ansfeldner zeigten sich unbeeindruckt vom frühen Rückstand, nur drei Minuten später stellt Patrick Lukic den Gleichstand wiederher. Der Ansfeldner Mittelfeldmann tritt einen Freistoß zur Mitte, die eigentlich harmlose Hereingabe kann nicht geklärt werden und der Ball rollt ins Tor - 1:1. Zehn Minuten später zeichnet sich Edis Salkic für seinen zweiten Tagestreffer verantwortlich. Nach schöner Vorarbeit von Ümit Nuredini läuft der Angreifer der Leondinger frei auf das Tor zu und schiebt eiskalt zur erneuten Führung ein. Kurz vor der Pause erhöhen die Hausherren noch auf 3:1: wieder tankt sich Salkic durch und versucht den Ball in die Mitte zu spielen, ein Ansfeldner bringt seinen Fuß dazwischen, der Ball landet unglücklicherweise bei Sakib Haskic, der nutzt den Fehler und verwertet ins lange Eck (40.). Die Union Leonding verbuchte somit eine komfortable 2-Tore-Führung zum Halbzeitpfiff.

Ansfelden bestimmt Tempo in Durchgang zwei

„Wir haben damit gerechnet, dass Ansfelden zur Halbzeit umstellt und den Druck erhöht.", schildert Leonding-Coach Orascanin. Der Trainer der Hausherren hatte die Situation erfolgreich antizipiert - Ansfelden wirkte munterer in Durchgang zwei, die Gastgeber wurden hektisch und verbuchten viele Fehler im Spielaufbau. Wieder sorgte Patrick Lukic mit einem Freistoß für Tumult im Strafraum: sein Schuss aus 35 Metern segelt an Freund und Feind vorbei und fährt im kurzen Eck ein. Leonding hielt fortan dem Druck gut stand, zeigte sich in der Defensive kompakt und erzielte kurz vor Ende der Partie noch das 4:2. Der eingewechselte Adnan Nocic zirkelte einen Freistoß über die Mauer hinweg ins gegnerische Gehäuse (84.). Der Nocic-Freistoßtreffer setzte auch den Schlusspunkt der Partie, Ansfelden konnte an den Anschlusstreffer in Minute 64 nicht anknüpfen und muss die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Stimme zum Spiel

Almir Orascanin (Trainer Union Leonding):

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben endlich mal unsere Leistungen der letzten Wochen bestätigen können und in Tore umsetzen können. Wir waren die letzten Woche nicht viel schlechter als die Gegner, nur haben wir extrem viele Chancen liegen lassen und jetzt haben wir die Chancen auch in Tore umwandeln können. Wir sind überglücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben und die Tore gemacht haben."

Die Besten:

Union Carlovers Leonding: Edis Salkic (ST), Ahmed Abdelmegid Mohamed Khedr (LV)

Union HAKAKÜCHE Ansfelden: Patrick Lukic (ZM)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 4:2 (3:1)

12 Edis Salkic 1:0

15 Patrick Lukic 1:1

25 Edis Salkic 2:1

40 Sakib Haskic 3:1

64 Patrick Lukic 3:2

84 Adnan Nocic 4:2

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!