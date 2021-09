Nach 2:0-Rückstand: FC Aschach/Steyr dreht Partie in Durchgang zwei

Details Sonntag, 12. September 2021 20:00

Am fünften Spieltag der Bezirksliga Ost war der Ennser Sportklub zu Gast beim FC Aschach/Steyr. 150 Zuschauer waren zu Gast in der Aschach Arena und bekamen eine spannende Partie geboten. Die Gäste konnten sich kurz vor dem Seitenwechsel eine 2-Tore-Führung erarbeiten, verspielten jedoch gegen starke Hausherren in Durchgang zwei den Vorsprung und gingen schlussendlich leer aus.

Doppelschlag von Enns schockt Aschach

Die Gäste erwischten den vermeintlich besseren Start in die Partie, die ersatzgeschwächte Elf von Wilhelm Kettner fand in Durchgang eins noch nicht so richtig in die Partie. Enns-Goalgetter Kevin Fabian erzielte in der 39. Spielminute den ersten Tagestreffer. Die Aschacher Hintermannschaft zeigte sich zu passiv und ließ dem Enns-Goalgetter zu viel Platz, dieser legte sich den Ball zurecht und hämmerte das Leder in die Maschen. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff zeichnete sich Mittelfeldmotor Dejan Javorovic für den zweiten Tagestreffer verantwortlich, Aschach war sichtlich bedient.

Kettner findet in der Pause die richtigen Worte - Aschach dreht Partie

„Wir waren in der ersten Halbzeit in allen Belangen schlecht, wir sind hinten einfach schlecht gestanden, haben schlecht verteidigt. Ich habe dann in der Halbzeit dementsprechend lauter werden müssen zur Mannschaft.", berichtet Aschach-Coach Kettner. Die strenge Ansprache zeigte Wirkung: durch ein Eigentor in Minute 52 durch Benjamin Gönner erzielten die Hausherren den Anschlusstreffer. Fortan ging es Schlag auf Schlag: nach einer Freistoßflanke schraubte sich Philipp Riener hoch und nickte zum Ausgleich ein (63.). Zwei Minuten später flog Günther Rumetshofer nach einer Unsportlichkeit per Ampelkarte vom Platz. Die Gastgeber nutzten die Überzahl gekonnt aus, Aschach Kapitän Matthias Balint stellte seine Kaltschnäutzigkeit zur Schau und erzielte die Führung für seine Mannschaft (73.). Kurz vor Schluss hatte Balint noch die Möglichkeit seinen Doppelpack zu schnüren, der Offensivmann der Aschacher vergab jedoch vom Elfmeterpunkt.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Kettner (Trainer FC Aschach/Steyr):

„Die Ennser waren sehr laufstark, eine wirklich gute Mannschaft der wir es in der ersten Halbzeit zu leicht gemacht haben. Ich muss meiner Mannschaft aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte wirklich ein Kompliment machen, sie haben wirklich Charakter gezeigt. Schlussendlich war es verdient, dass wir den Dreier einfahren."

Die Besten:

FC Aschach/Steyr: Ilija Janjic (ZDM), Ernö Peter Szakos (TW)

Ennser Sportklub: Dejan Javorovic (ZM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!