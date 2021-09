Oktoberfest-Wochenende in Schiedlberg: Kronstorf siegt Auswärts!

Details Sonntag, 19. September 2021 15:18

Sieben Jahre liegt der letzte Sieg der Union Schiedlberg gegen den SC Kronstorf zurück - auch das laufende Schiedlberger Oktoberfest-Wochenende und die damit verbundene Euphorie seitens der Gastgeber konnte diesem Negativlauf kein Ende setzen. Die Oktoberfestkicker unterlagen in einer packenden Partie den Gästen aus Kronstorf mit 1:2.

Derfler-Traumtor lässt Schiedlberger jubeln

Die Hausherren zeigten sich von Anfang an von ihrer besten Seite, die Mannschaft von Martin Hüttner bestimmte das Spiel und ging auch in Minute 33 verdient in Führung. Die Kronstorfer Hintermannschaft kann nach einem Standard den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone klären, Florian Derfler kommt mit dem Rücken zum Tor an den Ball, dreht sich und schlenzt das Leder mit dem linken Fuß ins lange Eck - Prädikat Traumtor. Mit der Führung im Rücken wurden die Hausherren immer wieder brandgefährlich. Neuzugang Rene Gressenbauer kam zwei Mal aus spitzem Winkel zum Abschluss, der Goalgetter fand jedoch in Kronstorf-Schlussmann Patrick Mittermayr seinen Meister. Zur Pause verbuchten die Gastgeber eine hochverdiente 1:0-Führung.

Kronstorf dreht Partie in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit wirkte die Partie ausgeglichener. Nach einem Fehler im Spielaufbau wird der eingewechselte Marcel Zellner in Szene gesetzt und schließt ab, Brandhuber kann parieren, der Abpraller kommt zu Michael Höll, dieser schiebt den Ball aus knapp 12 Metern ins kurze Eck - Ausgleich (60.). Wenige Minuten später bereits die Chance das Comeback fertig zu machen: schneller Ballgewinn im Mittelfeld, Oliver Grundel schickt Michael Höll auf die Reise, Brandhuber bleibt diesmal Gewinner im Duell und zeichnet sich mit einer Glanzparade aus. Schiedlberg übernahm fortan wieder die Kontrolle, die Mannen von Martin Hüttner scheiterten jedoch abermals am überragenden Torwart der Gäste. „Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir den Gegentreffer kassieren.", erzählt Mittendorfer schmunzelnd. Wie so oft im Fußball, war es dann die vermeintlich schwächere Mannschaft, die kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte. Erneuter Fehler im Spielaufbau, Manuel Reif schnappt sich das Spielgerät, läuft alleine auf den Kasten von Brandhuber zu und netzt zum 1:2 ein. Am Ende des Tages feiern die Gäste aus Kronstorf einen glücklichen Sieg, ambitionierte Schiedlberger gehen in Runde sechs leer aus.

Stimme zum Spiel

Mario Mittendorfer (Trainer SC Kronstorf):

„Ein intensives Spiel mit Chancenplus auf Schiedlberger Seite. Demnach dann auch ein glücklicher Sieg für uns. Die Schiedlberger haben jetzt seit sieben Jahren nicht mehr gewonnen gegen uns, das ist schon ein bisschen ein Fluch."

Die Besten:

Union Schiedlberg: Florian Derfler (ZDM), Manuel Brandhuber (TW)

SC Kronstorf: David Hutterberger (ZM), Patrick Mittermayr (TW)

