Ennser SK fügt ASKÖ Oedt 1b erste Pleite zu!

Details Sonntag, 19. September 2021 15:54

In der sechsten Runde der Bezirksliga Ost war die 1b der ASKÖ Oedt zu Gast beim Ennser Sportklub. Der Aufstiegsaspirant aus Oedt musste sich gegen effiziente Ennser mit 0:2 geschlagen geben und die erste Niederlage der Saison verkraften. Die Tore erzielten Kevin Fabian (37.) und Adrian Kadriu (89.).

Chancen auf beiden Seiten - Goalgetter Fabian sticht

150 Zuseher sahen von Anfang an in der Enns Arena eine muntere und spannende Partie. Während Enns eher über Konterchancen gefährlich wurde, versuchten die Gäste die spielerische Lösung zu suchen. In der 37. Spielminute konnten die Hausherren einen der Konter im Tor unterbringen. Kevin Fabian legt sich das Leder am Strafraumrand zurecht und schlenzt den Ball ins lange Eck, 1:0. Die Gastgeber brachten die knappe Führung über die Zeit und verbuchten zum Halbzeitpfiff einen leichten Vorteil.

Oedt drückt auf Ausgleich - Enns vergibt Konterchancen

Die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff gehörten klar den Gästen. Toni Mandir hatte die Chance den Ausgleich zu erzielen, seinen Kopfball lenkt Enns-Goalie Heller mit den Fingerspitzen über den Querbalken. Ähnlich wie in Durchgang eins kamen die Ennser immer wieder über schnelle Konter vor den Kasten von Oliver Fischer. In der 59. Spielminute pariert Fischer einen Schuss von Adrian Kadriu, den Nachschuss kratzt ein Oedter Verteidiger von der Linie - Glück für die Gäste. Tief in der Schlussphase sorgte Adrian Kadriu für die Entscheidung. Er wird von einem Mitspieler auf die Reise geschickt und versucht den Ball über Fischer zu lupfen, dieser reagiert sensationell und wehrt den Ball ab. Kadriu gelangt mit etwas Glück wieder an das Spielgerät und "stolpert" den Ball über die Linie, Endstand 2:0.

Stimme zum Spiel

Raffael Hrazdera (Co-Trainer Ennser Sportklub):

„Wir haben das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben: gut stehen, gut verteidigen und auf Konter lauern. Das ist genauso aufgegangen wie wir es uns vorgestellt haben, im Gegensatz zur letzten Woche."

Die Besten:

Ennser Sportklub: Benjamin Gönner (IV), Marco Heller (TW), Ozan Parmak (RV)

ASKÖ Oedt 1b: Dragan Javorovic (ZM)

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – ASKÖ Oedt 1b, 2:0 (1:0)

37 Kevin Fabian 1:0

89 Adrian Kadriu 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!