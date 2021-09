Amateure Steyr ringen FC Aschach/Steyr nieder

Details Sonntag, 26. September 2021 17:44

Die Am. Steyr kamen am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen den FC Aschach/Steyr. Ein Duell auf Augenhöhe wurde erwartet, der Spielverlauf bestätigte diese Präsumtion. Lange mussten die Zuschauer auf einen Torerfolg warten, Koray Cetin (60.) brach schlussendlich den Bann und führte seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Amateure ringen Aschach in der Schlussphase nieder

Die erste Hälfte verlief unspektakulär aus Sicht der 75 angereisten Zuschauer, keine Mannschaft konnte sich einen entscheidenden Vorteil herausspielen. Die Mannschaften traten somit den Kabinengang beim Stand von 0:0 an. Koray Cetin brach schließlich den Bann und versenkte das Spielgerät in der 60. Minute im Netz von Aschach/Steyr. Der Aschacher Ausgleich blieb diesmal aus, Bashkim Biticaj machte in der 83. Spielminute den Deckel drauf und besorgte per Elfmeter das 2:0 für die Hausherren. Am Ende verbuchten die SK Amateure Steyr dank einer soliden Defensivleistung und effizienter Offensive die maximale Ausbeute.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen die Am. Steyr in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßten die Am. Steyr auch drei Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien ließen die SK Amateure Steyr zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Der FC Aschach/Steyr muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit sechs ergatterten Punkten stehen die Gäste auf Tabellenplatz elf. Der Angriff ist bei Aschach/Steyr die Problemzone. Nur zehn Treffer erzielte der FC Aschach an der Steyr bislang. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Aschach/Steyr bei. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Aschach/Steyr noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – FC Aschach an der Steyr, 2:0 (0:0)

60 Koray Cetin 1:0

83 Bashkim Biticaj 2:0

