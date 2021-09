Union Ried/Rmk. spielt bei Union Leonding groß auf

Details Sonntag, 26. September 2021 21:04

Die Union Ried in der Riedmark stellte am gestrigen Samstagnachmittag einmal mehr ihre Offensivqualitäten unter Beweis. Der Mannschaft von Jürgen Prandstätter gelang ein überzeugender 5:2-Auswärtssieg gegen die Union Leonding. Manuel Traxler und Daniel Pührenfellner hatten dabei beide einen Sahnetag erwischt, beiden Akteuren gelang es einen Doppelpack zu schnüren.

Traxler-Doppelpack kurz vor dem Seitenwechsel

Trotz des gestrigen Torfestivals mussten sich die 50 angereisten Zuschauer bis zur 40. Spielminute gedulden. Patrick Kirchberger setzte Mitspieler Manuel Traxler sehenswert per Chipball in Szene, der stellte seine Torjägerqualitäten zur Schau und schob staubtrocken zur Führung ein. Nur fünf Minuten später folgte bereits das 2:0 - Daniel Pührerfellner versuchte es mit einem Weitschuss, Leonding-Schlussmann Herbert Pechböck kann das Leder nicht festhalten, der Ball fällt Traxler vor die Füße, der zieht ab und erzielt seinen zweiten Tagestreffer (45.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt gelang den Gästen ein Doppelschlag, die Mannschaften traten den Kabinengang beim Stand von 0:2 aus Sicht der Hausherren an.

Torfestival in Durchgang zwei

Die Gäste aus Ried in der Riedmark machten in der zweiten Hälfte dort weiter, wo sie kurz vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten. Die Leondinger Hintermannschaft kann nach einem Eckball das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone befördern, am Strafraumeck kommt Daniel Pührerfellner an die Kugel und hämmert das Leder via Querbalken ins kurze Kreuzeck, Prädikat Traumtor (65.). Drei Minuten später, das erste Lebenszeichen der Leondinger Offensive. Adnan Nocic war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie zum Anschlusstreffer. An den Anschlusstreffer anzuknüpfen, gelang den Gastgebern vorerst nicht. In Minute 76 ist Daniel Pührerfellner nach einem langen Ball von Michael Pilz auf und davon, spielt den Ball zur Mitte und findet David Schachner, der schiebt eiskalt zum 4:1 ein. Auf den Schachner-Treffer folgte ein Vorstoß der Union Leonding, der eingewechselte Sergiu Cristian Balc wird in Szene gesetzt und verkürzt auf 4:2 (80.). Den Schlusspunkt der Partie setzt Daniel Pührerfellner, nach einem Vorstoß über die rechte Seite war er zur Stelle und schnürte seinen Doppelpack (83.).

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer Union Ried in der Riedmark):

„Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, waren wesentlich präsenter in den Zweikämpfen. Meines Erachtens nach, waren wir über die 90 Minuten klar überlegen, haben den Gegner dementsprechend bewegt, bespielt, bedribbelt und sind auch so zum Torerfolg gekommen."

Die Besten:

Union Ried/Rmk.: Daniel Pührerfellner (RM), Manuel Traxler (ST), Patrick Kirchberger (ZDM)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Ried in der Riedmark, 2:5 (0:2)

41 Manuel Traxler 0:1

45 Manuel Traxler 0:2

65 Daniel Pührerfellner 0:3

68 Julian Öllinger 1:3

76 David Schachner 1:4

80 Sergiu Cristian Balc 2:4

84 Daniel Pührerfellner 2:5

