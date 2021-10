ASKÖ Oedt 1b wieder on top - 3:0 Erfolg in Aschach!

Details Montag, 04. Oktober 2021 07:25

Die ASKÖ Oedt 1b war am gestrigen Sonntagnachmittag zu Gast beim FC Aschach/Steyr. Den Gästen gelang ein voller Erfolg, man gewann gegen die Kettner-Elf mit 3:0. Ebenso lächelt die Mannschaft von Andreas Luksch nach dem gestrigen Dreier dank eines guten Torverhältnisses wieder von der Tabellenspitze.

Oedt sorgt früh für klare Verhältnisse

Nach einer kurzen Abtastphase übernahm die ASKÖ Oedt 1b relativ schnell die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 19. Spielminute wurde dann auch aus der spielerischen Überlegenheit Kapital geschlagen. Rumen Stefanov Kerekov wird von einem Mitspieler in Szene gesetzt und knallt das Leder aus der Drehung in die Maschen. Es dauerte nur sechs Minuten, bis FCA-Torhüter Szakos erneut hinter sich greifen musste. Nach einem Eckball der Gäste kann die Aschacher Hintermannschaft das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone klären, Dragan Javorovic kommt im Strafraum an den Ball und überlupft Szakos - 2:0 aus Sicht der ASKÖ Oedt 1b. 45 Minuten waren gespielt, die Luksch-Elf nutzte gnadenlos jeden Fehler der Hausherren aus und verzeichnete zum Pausenpfiff eine verdiente Führung.

Gäste weiter klar überlegen

Auch in Durchgang zwei schalteten die Oedter keinen Gang zurück. Dragan Javorovic hatte kurz nach Wiederanpfiff nach starker Vorarbeit von Kemal Bayrak die Möglichkeit seinen Doppelpack zu schnüren, er setzt seinen Abschluss jedoch an das Aluminium. Der Assistgeber dieser guten Gelegenheit stand auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt: wieder tankt sich Bayrak auf der rechten Seite durch, seine scharfe Hereingabe findet diesmal über FCA-Verteidiger Lukas Sonnleitner den Weg in das Tor (51.). 3:0 für Oedt, die Gastgeber waren sichtlich bedient. Fortan verwalteten die Gäste die Führung und ließen kaum Chancen zu, der FC Aschach/Steyr musste die nächste Niederlage einstecken.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Unser Plan ist aufgegangen, wir wollten das Spiel heute gewinnen sind auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Wir sind jetzt wieder ganz vorne und wollen den ersten Platz auch nicht mehr hergeben."

Die Besten:

ASKÖ Oedt 1b: Kemal Bayrak (RM), Lukas Brunnmayr (LV)

Bezirksliga Ost: FC Aschach an der Steyr – ASKÖ Oedt 1b, 0:3 (0:2)

19 Rumen Stefanov Kerekov 0:1

25 Dragan Javorovic 0:2

51 Eigentor durch Lukas Sebastian Sonnleitner 0:3

