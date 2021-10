3:2 gegen Schiedlberg - Amateure Steyr gut in Form

Details Montag, 04. Oktober 2021 07:15

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die SK Amateure Steyr mit 3:2 gegen die Union Freller Dach Schiedlberg für sich entschieden. Die Am. Steyr wurden der Favoritenrolle somit gerecht.

Serhat Sari markierte den ersten Tagestreffer und brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. Die Schiedlberger Antwort ließ nicht lange auf sich warten - Rene Gressenbauer versenkte den Ball in der 28. Minute im Netz der SK Amateure Steyr. Für das 2:1 der Gäste zeichnete Bashkim Biticaj noch vor Ende des ersten Durchgangs verantwortlich (38.). Die Am. Steyr nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Die Hausherren hatten wohl den besseren Start in Hälfte zwei erwischt, Florian Dietachmair gelang bereits sieben Minuten nach Wiederanpfiff der erneute Ausgleich. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SK Amateure Steyr nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Biticaj in diesem Spiel (72.). Der Stürmer der Steyrer führt nun mit neun Toren die Torschützenliste der Bezirksliga Ost an. Unter dem Strich verbuchten die Am. Steyr gegen Schiedlberg einen 3:2-Sieg.

Die Union Freller Dach Schiedlberg belegt momentan mit acht Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Der Union Schiedlberg bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Die SK Amateure Steyr behaupten nach dem Erfolg über Schiedlberg den sechsten Tabellenplatz. Die Am. Steyr präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto der SK Amateure Steyr. Mit dem Sieg knüpften die SK Amateure Steyr an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamieren die Am. Steyr vier Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Die Am. Steyr befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – SK Amateure Steyr, 2:3 (1:2)

13 Serhat Sari 0:1

28 Rene Gressenbauer 1:1

38 Bashkim Biticaj 1:2

52 Florian Dietachmair 2:2

72 Bashkim Biticaj 2:3

