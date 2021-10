3:0! Mitterkirchen gewinnt Spitzenspiel

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 14:29

Das Spitzenspiel der 9. Runde der Bezirksliga Ost stieg gestern vor 160 Zuschauern am Sportplatz in Garsten. Die Union Mitterkirchen war zu Gast beim SV Garsten und hatte einiges zu bieten. Die Mannschaft von Jörg Renner setzte sich durch und feierte einen 3:0-Erfolg gegen die Mayr-Elf. Paul Haslinger gelang es dabei, einen Doppelpack zu schnüren und seine Mannschaft auf die Siegerstraße zu führen.

Garsten kämpft - Mitterkirchen trifft

Die Führung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 8. Minute war Paul Haslinger nach einer Hereingabe zur Stelle und schob den Ball aus der Drehung ins gegnerische Gehäuse. Wenig später hatten die Gäste die Gelegenheit die Führung auszubauen. Nach einer Flanke von Maximilian Kranzl kam Daniel Kranzer zum Kopfball, SVG-Schlussmann Stern zeichnete sich aus und fischte das Leder von der Linie. In der 31. Spielminute machten es die Mitterkirchner besser: Graf setzte Kranzl in Szene, letzterer wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht - Elfmeter! Stefan Kranzl trat an und verwertete den fälligen Elfmeter via Latten-Unterkante zum 2:0-Pausenstand.

Haslinger macht den Deckel drauf

Die Mayr-Elf kam gut aus der Pause, gab sich trotz des Rückstands nicht auf und kämpfte munter weiter. Die Bemühungen konnten die Hausherren jedoch nicht in Zählbares ummünzen, ganz im Gegenteil, wieder trafen die Gäste ins Schwarze. Eine knappe viertel Stunde nach Wiederanpfiff stand Paul Haslinger wieder goldrichtig in der Mitte und jagte eine Kranzer-Hereingabe sehenswert per Flugkopfball in die Maschen. „Normalerweise sagt man, nach einem 3:0 ist eine Mannschaft gebrochen, Garsten gab jedoch bis zum Schluss nicht auf.", lobt Mitterkirchen-Coach Jörg Renner die kampfstarken, willigen Garstner. Die Gäste ließen auch in der Schlussphase nichts anbrennen und spielten die Führung locker über die Zeit.

Es bleibt spannend in der Bezirksliga Ost, nach dem Sieg gegen Garsten belegt die Union Mitterkirchen mit 17 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Auch der SV Garsten hat 17 Punkte auf dem Konto und steht derzeit noch hinter Ried/Rmk. auf dem vierten Tabellenrang.

Stimme zum Spiel

Jörg Renner (Trainer Union Mitterkirchen):

„In Garsten ist es immer schwer, der Platz ist sehr groß und uneben. Wir haben trotz der Platzverhältnisse versucht unser Spiel zu machen und den Ball flach zu halten. Garsten hat nie aufgegeben, war sehr kampf- und laufstark und hat uns bis zum Schluss gefordert. Wir hatten gestern einen sehr guten Tag erwischt und haben in der Höhe verdient mit drei schönen Toren gewonnen."

Die Besten:

SV Garsten: Lukas Brunner (LF/RF)

Union Mitterkirchen: Stefan Graf (ZOM), Paul Haslinger (LM)

Bezirksliga Ost: SV Garsten – Union Mitterkirchen, 0:3 (0:2)

8 Paul Haslinger 0:1

31 Stefan Graf 0:2

59 Paul Haslinger 0:3

