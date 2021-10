Union Bad Hall beendet schwarze Serie mit Torfestival!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 15:34

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Union Bad Hall und der FC Aschach/Steyr am gestrigen Samstagnachmittag in der ZORN-Arena in Bad Hall. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück fand die Lindinger-Elf wieder zurück in die Spur und feierte schlussendlich einen 6:0-Sieg gegen die Gäste aus Aschach. Ein in Topform-aufspielender Bernhard Reichl und die Rückkehr von Leistungsträger Patrick Grillitsch trugen dabei einen großen Teil zum Erfolg bei.

Furiose Bad Haller Offensive in Torlaune

Manuel Fellinger läutete nach Grillitsch-Vorarbeit mit seinem Treffer in der 19. Spielminute das Torfestival ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Bernhard Reichl schnürte einen Doppelpack (24./42.), sodass die Union Zorn Gestra Bad Hall fortan mit 3:0 führte. Der Gastgeber hatte die Chancen genutzt und blickte dank einer starken Leistung - sowohl Defensiv als auch Offensiv - zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff ging das Bad Haller Offensivspektakel weiter: Reichl legte quer auf Grillitsch, der netzte ein und stellte auf 4:0 (49.). Durch ein Eigentor von Hannes Grossauer nach einem Fazlic-Eckball verbesserten die Kurstädter in der 64. Spielminute den Spielstand auf 5:0 für sich (64.). Reichl stellte schließlich in der 81. Minute auf 6:0 und schnürte nach sehenswerter Vorarbeit von Iustin Olariu seinen Hattrick. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Union Bad Hall bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die drei Zähler katapultierten Bad Hall in der Tabelle auf Platz sieben. Mit 19 geschossenen Toren gehört die Union Zorn Gestra Bad Hall offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Ost. Die Union Bad Hall verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist Bad Hall wieder in der Erfolgsspur.

Der FC Aschach an der Steyr holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Die Kettner-Elf übernimmt nach Abschluss des neunten Spieltags die rote Laterne. Im Sturm des FC Aschach/Steyr stimmt es ganz und gar nicht: Zehn Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Aschach/Steyr musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Aschach an der Steyr insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird der FC Aschach/Steyr nach unten durchgereicht.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Aschach/Steyr im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: die Union Zorn Gestra Bad Hall kassierte insgesamt gerade einmal 1,22 Gegentreffer pro Begegnung.

Nächsten Sonntag (15:30 Uhr) gastiert die Union Bad Hall beim Ligaprimus ASKÖ Oedt 1b, der FC Aschach an der Steyr empfängt zeitgleich die Union Carlovers Leonding.

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – FC Aschach an der Steyr, 6:0 (3:0)

19 Manuel Fellinger 1:0

24 Bernhard Reichl 2:0

42 Bernhard Reichl 3:0

49 Patrick Grillitsch 4:0

64 Eigentor durch Hannes Grossauer 5:0

81 Bernhard Reichl 6:0

